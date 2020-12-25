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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с молодежью в городе Карши

Шавкат Мирзиёев примет участие в Форуме молодежи

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В рамках мероприятия лидер Узбекистана выступит с официальной речью и пообщается с молодыми людьми.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев примет участие в Форуме молодежи Узбекистана, стартовавшего в столице республики 18 декабря, сообщает пресс-служба президента.

"Насыщенная программа позволила юношам и девушкам открыто пообщаться с министрами, хокимами, встретиться и с другими представителями органов власти и управления, принять участие в дискуссиях с экспертами и лидерами мнений", - информируется в релизе.
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В рамках мероприятия лидер Узбекистана выступит с речью и пообщается с молодежью. Ожидается, что Форум примет свыше 3,3 тысячи участников, еще 26 тысяч молодых людей подключатся из студий на местах.

Напомним: инициатива проведения первого в истории страны крупного молодежного события была выдвинута Шавкатом Мирзиёевым 20 ноября текущего года во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чиланзарского района Ташкента.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, молодежь, молодежный форум, Форум



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