В рамках мероприятия лидер Узбекистана выступит с официальной речью и пообщается с молодыми людьми.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев примет участие в Форуме молодежи Узбекистана, стартовавшего в столице республики 18 декабря, сообщает пресс-служба президента.

"Насыщенная программа позволила юношам и девушкам открыто пообщаться с министрами, хокимами, встретиться и с другими представителями органов власти и управления, принять участие в дискуссиях с экспертами и лидерами мнений", - информируется в релизе.

В рамках мероприятия лидер Узбекистана выступит с речью и пообщается с молодежью. Ожидается, что Форум примет свыше 3,3 тысячи участников, еще 26 тысяч молодых людей подключатся из студий на местах.

Напомним: инициатива проведения первого в истории страны крупного молодежного события была выдвинута Шавкатом Мирзиёевым 20 ноября текущего года во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чиланзарского района Ташкента.