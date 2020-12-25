В Узбекистане стало больше банкоматов и платежных терминалов — ЦБ

Также в республике зафиксировано 26 млн единиц банковских карт, находящихся в обращении, что на 5,9 млн больше, чем в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. По состоянию на 1 декабря число банкоматов и киосков в республике увеличилось на 33% (11 621 единица) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

По информации главного финансового регулятора, почти 40% (4 332) всех банкоматов установлено в Ташкенте, 9,2% (1 070) – в Ферганской области и 7,7% (892) – в Самаркандской области.

Также в стране за год на 17% повысилось количество установленных платежных терминалов. Их численность достигла 437 163-х. При этом четверть всех терминалов приходится на Ташкент. Меньше всего аппаратов установлено в Сырдарьинской, Джизакской и Навоийской областях.

К тому же, в республике зафиксировано 26 млн единиц банковских карт, находящихся в обращении - это на 5,9 млн больше, чем в 2019 году.

Напомним: в июне Uzcard объявил о запуске нового проекта, предусматривающего выдачу в банкоматах Узбекистана долларов США с сумовых карт и их пополнение иностранной валютой. Первым к услуге присоединился АКБ "Кишлок курилиш банк" - валютно-обменные банкоматы этого финучреждения успешно прошли тестирование.