Обвал на Юнусабадской линии ташкентского метро: что известно год спустя

ЧП произошло утром 18 декабря 2019 года. Погибли шесть человек. В связи с трагедией была создана правительственная комиссия.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" рассказали об итогах расследования ЧП, произошедшего 18 декабря 2019 года на участке Юнусабадской линии ташкентского метро и унесшего жизни шести человек.

Утром того дня на территории строившейся станции обрушился откос котлована, причиной чего стали непрерывные ливневые дожди, следует из публикации на сайте компании. Это подтверждается данными Центра гидрометеорологии Узбекистана.

По поручению президента была создана правительственная комиссия.

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро © Sputnik

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik 1 / 5 Sputnik В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро

После трагедии был уволен исполняющий обязанности управляющего трестом "Куприккурилиш" Кудрат Исаев, рассказали в "Узбекистон темир йуллари". Формулировка — "за ослабление контроля за выполнением строительных работ на подведомственных предприятиях и допущение группового несчастного случая со смертельным исходом".

Прокуратура возбудила по факту ЧП уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 и пункту "а" части 2 статьи 258 УК республики. Следствие установило, что в действиях замначальника мостоотряда №67 треста "Куприккурилиш" АО "Узбекистон темир йуллари" (ответственный за строительство), прораба отрядамастера отряда по строительным работам, старшего инспектора по строительно-монтажным работам производственного отдела "Дирекции строительства линий метрополитена" УП "Тошкент метрополитени"имелись

Однако уголовное дело дело в отношении этих граждан прекратили — в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 84 УК.

Что было учтено: "ранее они не были судимы и обратились с заявлением о завершении уголовного дела в их отношении, отсутствии претензий к ним со стороны родственников погибших, а также их положительные характеристики".

Помощь родным погибших

Жертвами ЧП стали шестеро мужчин — работник Самаркандской дистанции пути Бухарского регионального железнодорожного узла АО "Узбекистон темир йуллари" и пятеро привлеченных к строительству субподрядной организацией ООО SBK UNIVERSAL CONSTRUCTION GROUP. Все тела были найдены.

"Администрация АО "Узбекистон темир йуллари" и местные органы власти оказали всемерную поддержку семьям погибших, в том числе в организации похорон. В качестве первоначальной компенсации руководство АО "Узбекистон темир йуллари" и ООО SBK UNIVERSAL CONSTRUCTION GROUP выплатили семьям погибших по 100 миллионов сумов", — говорится в публикации.

Министерство занятости и трудовых отношений по решению правительственной комиссии выдало заключение о выплате единовременной компенсации в связи с утерей кормилица семьям пятерых погибших работников ООО SBK UNIVERSAL CONSTRUCTION GROUP — по 261,94 миллиона сумов, а семье погибшего работника Самаркандской дистанции пути Бухарского регионального железнодорожного узла АО "Узбекистон темир йуллари" — по 281,6 миллиона сумов.

"Все единовременные выплаты семьям погибших произведены", — отмечается в публикации.

Кроме того, членам семей погибших ежемесячно выплачиваются компенсации в следующих размерах:

жене, двум дочерям, одному сыну погибшего Анвара Диярова — по 727,6 тысячи сумов;

пенсионеру — матери погибшего Даврона Абдуллаева — по 1212,68 тысячи сумов;

пенсионерам — отцу и матери, а также сыну и дочери погибшего Ойбека Абдуллаева — по 606,34 тысячи сумов;

пенсионерам — отцу и матери, дочери, а также жене погибшего Жанибека Равшонова — по 519,72 тысячи сумов;

трем дочерям, одному сыну и жене погибшего Зарифа Каримова — по 650,6 тысячи сумов.

"Компенсации детям будут выплачиваться до достижения ими 16-летнего возраста. Женам погибших — до достижения их младших детей трехлетнего возраста, родителям погибших — пожизненно", — рассказали в компании.

В семье погибшего Ихтиёра Рахматова, состоящей из четырех человек, "не выявлено нетрудоспособных лиц, и выплата компенсаций членам семьи согласно законодательству Республики Узбекистан не полагается".