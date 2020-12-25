В МИДе задумались о необходимости подготовки переводчиков-синхронистов

Глава МИД отметил, что важно развивать международное сотрудничество со специализированными структурами зарубежных стран и повышать квалификацию дипломатов-переводчиков.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с коллективом Бюро переводчиков при ведомстве, сообщили в пресс-службе.

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Для справки: Бюро переводчиков при МИД образовано в соответствии с указом президента Узбекистана, предусматривающим усиление ответственности министерства иностранных дел за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности в апреле 2018 года.

Абдулазиз Камилов поставил перед переводчиками задачи на предстоящий год.

Особое внимание, по словам главы МИД, следует обратить на организацию качественного перевода в дипломатической деятельности, переводческого сопровождения официальных мероприятий, перевода на должном уровне текстов международных договоров Узбекистана и других документов.

В этой связи, отметил министр, важно развивать международное сотрудничество со специализированными структурами зарубежных стран и повышать квалификацию дипломатов-переводчиков.

Была подчеркнута особая необходимость в нынешних условиях подготовки высокопрофессиональных переводчиков-синхронистов.