Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 декабря

Отмена рейсов и гумпомощь Южной Кореи для Узбекистана. Все самое важное за день - в нашем обзоре и статистике!

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 568 (+112)&

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Республике Каракалпакстан; 1 - в Джизакской области; 3 - в Наманганской области; 4 - в Кашкадарьинской области; 4 - в Андижанской области; 6 - в Сурхандарьинской области; 9 - в Ташкентской области; 84 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 24 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 165 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 73 911 (+165), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 045 пациентов.

В Узбекистане изучат опыт Индии в рентгенографии при диагностике COVID-19

Представители здравоохранения Узбекистана и Индии в ходе вебинара обсудили вопросы диагностики и лечения инфицированных коронавирусом.

"Наряду с последними расшифровками данных компьютерной томографии легких участников из Узбекистана заинтересовал опыт использования рентгенографии грудной клетки для диагностирования COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с последним международным опытом радиологической диагностики коронавируса участников вебинара познакомил основатель радиологического центра Mahajan Imaging в Нью-Дели доктор Харш Махаджан.

"При том, что этот метод считается менее чувствительным, чем МСКТ, он более доступен, особенно в регионах, где всегда есть рентген. Таким образом, имея определенные навыки анализа рентгенографии грудной клетки, врач практически в любом месте может более точно диагностировать состояние пациента с COVID-19 и вести его лечение", - отмечается в сообщении.

UzAirways отменила два рейса во Франкфурт-на-Майне

"Согласно решению республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, принятому из-за выявления нового штамма COVID, авиакомпания Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов во Франкфурт 28 декабря 2020 года и 7 января 2021 года", — говорится в публикации.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, посещавшие в течение последних 14 дней Великобританию, Италию, Германию, Данию, Австрию, Австралию, Нидерланды и ЮАР, после прибытия в республику через третьи страны должны помещаться на обязательный 14-дневный карантин в отеле за свой счет.

Южная Корея оказала очередную гумпомощь узбекистанцам

Благотворительная акция нацелена на содействие в борьбе с пандемией коронавируса и преодоление последствий чрезвычайных происшествий из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище и сильного урагана в Бухаре.

Отмечается, что в гуманитарный груз вошли 28 тысяч медицинских масок. Они будут переданы гражданам через хокимияты Сырдарьинской и Бухарской областей.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 79,4 миллионов, скончались 1,74 миллиона человек, выздоровели — 44,8 миллиона.