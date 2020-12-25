Президент поручил учредить грант для тех, кто набрал высший балл на экзаменах

Президент заявил, что молодежи будет возмещено до 50 процентов затрат на получение международных IT-сертификатов. В ближайшие два года в рамках проекта "Один миллион программистов" 300 тысяч молодых людей будут бесплатно обучены основам компьютерного программирования.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил внедрить порядок полного возмещения молодым людям, набравшим не менее 75 процентов от наивысшего балла по международным системам оценки IELTS, TOEFL, GMAT, SAT и другим, затрат на прохождение экзаменов по этим системам.

Мирзиёев признался, что обеспокоен тем, что многие молодые люди, получившие высшее образование в сфере культуры и искусства, предпочитают остаться в столице. Хокимам областей следует принять меры по обучению в вузах по направлению культуры и искусств до 5 молодых людей из каждого района и города за счет средств местного бюджета, а в будущем обеспечить их работой и жильем в своем районе, отметил президент.

Со следующего года поручено также выделять 50 миллиардов сумов на лучшие инновационные и стартап-проекты молодежи путем организации конкурса "Будущий ученый" среди школьников и студентов.

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Кроме того, будет введена система возмещения молодежи до 50 процентов затрат на получение международных IT-сертификатов. В ближайшие два года в рамках проекта "Один миллион программистов" 300 тысяч молодых людей будут бесплатно обучены основам компьютерного программирования.

Со следующего года будет учрежден Президентский грант для 200 молодых людей, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Если нынешняя Президентская стипендия рассчитана только на один учебный год, то новый грант будет выплачиваться в течение четырех лет.

Со следующего учебного года будут внедрены президентские и государственные стипендии для студентов бакалавриата, обучающихся в филиалах зарубежных вузов в Узбекистане, а также будет удвоена квота Президентской стипендии для магистрантов и докторантов.

Отмечалось, что семьям с двумя и более детьми, учащимися в вузе на контрактной основе, будут предоставляться льготные образовательные кредиты.