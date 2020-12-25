В Яшнабадском районе отключат холодную воду

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 декабря Отмена рейсов и гумпомощь Южной Кореи для Узбекистана. Все самое важное за день - в нашем обзоре и статистике! 834

Президент поручил учредить грант для тех, кто набрал высший балл на экзаменах Президент заявил, что молодежи будет возмещено до 50 процентов затрат на получение международных IT-сертификатов. В ближайшие два года в рамках проекта "Один миллион программистов" 300 тысяч молодых людей будут бесплатно обучены основам компьютерного программирования. 51