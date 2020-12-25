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В Яшнабадском районе отключат холодную воду

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15681112/V-Yashnabadskom-rayone-otklyuchat-kholodnuyu-vodu.html

На улице Ховос Яшнабадского района с 09:00 26.12.2020 до 09:00 27.12.2020 будет временно приостановлена подача воды.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Ташкенте в одном из районо временно приостановили подачу холодной воды.

"В связи с подключением многоэтажных домов к центральной сети водоснабжения на улице Ховос Яшнабадского района с 09:00 26.12.2020 до 09:00 27.12.2020 будет временно приостановлена подача воды", - говорится в сообщении.

Это произойдет по следующим адресам:

- улица Ховос 100 / 1,2,3,4,5 дома,

- Школа №155,

- улица Куприкли - 40 частных домов,

- ДОО №421,

-Улица Ховос 1-й,2-й,3-й,4-й проезды – 270 частных домов.

Теги:
отключение воды, холодная вода, вода, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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