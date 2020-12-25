В Яшнабадском районе отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Ташкенте в одном из районо временно приостановили подачу холодной воды.
"В связи с подключением многоэтажных домов к центральной сети водоснабжения на улице Ховос Яшнабадского района с 09:00 26.12.2020 до 09:00 27.12.2020 будет временно приостановлена подача воды", - говорится в сообщении.
Это произойдет по следующим адресам:
- улица Ховос 100 / 1,2,3,4,5 дома,
- Школа №155,
- улица Куприкли - 40 частных домов,
- ДОО №421,
-Улица Ховос 1-й,2-й,3-й,4-й проезды – 270 частных домов.