Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 декабря

Общее количество тех, кто одолел вирус с начала распространения пандемии в стране составило 74093, показатель выздоровления превысил 97%.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

По данным Минздрава, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, к настоящему моменту в стране достигло 76 666. За сутки заразились 98 человек.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии не изменилось со вчерашнего дня - 612.

За минувшие сутки выписались из инфекционных учреждений страны от коронавируса 182 пациента. При этом общее количество тех, кто одолел вирус с начала распространения пандемии в стране составило 74093, показатель выздоровления превысил 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 961 пациентов.

Снова на работу

Несмотря на жесткий карантин, Агентство по внешней трудовой миграции организовало отправку чартерным рейсом 196 граждан Узбекистана на работу в Благовещенск.

Патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае, если у работника диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

Через 14 дней карантина, с учетом установленных эпидемиологических требований и ограничений, узбекистанцы приступят к работе на стройках.

Заболевших иностранцев в Турции будут лечить

А тем временем Турция напротив ужесточает требования для иностранцев, въезжающих в страну. Сегодня Uzairways обратилась к пассажирам, планирующим посетить эту страну в ближайшее время - необходимо иметь действительную справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР SARS-COV-2.

Пассажиры, у которых нет такой справки, будут помещены на 7-дневный карантин по адресу, указанному для проживания при пересечении границы.

Пассажиры с положительным результатом ПЦР-теста отправятся на лечение в соответствии с действующими правилами Минздрава Турции.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным университета Хопкинса, количество случаев заболевания в мире достигло 79,8 млн, скончались - 1,74 млн человек. Поправились - более 45 миллиона пациентов по всему миру.