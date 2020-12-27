В Узбекистане детям начнут раздавать цинкосодержащие препараты

цинк включен в лечение больных с Covid-19 в легкой форме и он необходим мальчикам и девочкам для поддержания иммунных защитных сил организма и нормального роста.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Национальная палата для реализации очередного этапа программы по медицинскому просвещению и поддержке регионов провела диалог с новыми партнерами.

На встрече председатель Нацпалаты Ровшан Изамов и хоким Навоийской области Кабул Турсунов обсудили возможности сотрудничества в сфере медицинского туризма, развития инфраструктуры здравоохранения региона, привлечения зарубежных инвестиций и инновационных медтехнологий. В частности, рассмотрены возможности открытия в регионе современной флебологической службы при поддержке российских инвестиций.

Для реализации совместных проектов в сфере медицины в рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной палатой и хокимиятом Навоийской области.

Кроме того, в ходе мероприятия были выбраны 6-7 регионов страны для передачи гражданам цинкосодержащего препарата.

"Отобрана целевая группа – младшие школьники (1-4 класс) с фокусом на отдаленные населенные пункты регионов. Упаковки, предназначенные для Навоийской области, получат 1,5 тысячи детей", - информирует пресс-служба Нацпалаты.

В ведомстве отмечают, что цинк включен в лечение больных с Covid-19 в легкой форме и он необходим для поддержания иммунных защитных сил организма и нормального роста, что особенно актуально для детей.

Препараты начнут раздавать специалисты территориальных подразделений Нацпалаты. Также они будут вести просветительскую работу и смогут ответить на вопросы детей, родителей, педагогов.