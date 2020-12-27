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В Узбекистане детям начнут раздавать цинкосодержащие препараты

Национальная палата Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201227/15685011/V-Uzbekistane-detyam-nachnut-razdavat-tsinkosoderzhaschie-preparaty.html

цинк включен в лечение больных с Covid-19 в легкой форме и он необходим мальчикам и девочкам для поддержания иммунных защитных сил организма и нормального роста.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Национальная палата для реализации очередного этапа программы по медицинскому просвещению и поддержке регионов провела диалог с новыми партнерами.

На линии упаковки таблетированных препаратов
© Sputnik / Александр Кряжев
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На встрече председатель Нацпалаты Ровшан Изамов и хоким Навоийской области Кабул Турсунов обсудили возможности сотрудничества в сфере медицинского туризма, развития инфраструктуры здравоохранения региона, привлечения зарубежных инвестиций и инновационных медтехнологий. В частности, рассмотрены возможности открытия в регионе современной флебологической службы при поддержке российских инвестиций.

Для реализации совместных проектов в сфере медицины в рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной палатой и хокимиятом Навоийской области.

Кроме того, в ходе мероприятия были выбраны 6-7 регионов страны для передачи гражданам цинкосодержащего препарата.

"Отобрана целевая группа – младшие школьники (1-4 класс) с фокусом на отдаленные населенные пункты регионов. Упаковки, предназначенные для Навоийской области, получат 1,5 тысячи детей", - информирует пресс-служба Нацпалаты.

В ведомстве отмечают, что цинк включен в лечение больных с Covid-19 в легкой форме и он необходим для поддержания иммунных защитных сил организма и нормального роста, что особенно актуально для детей.

Препараты начнут раздавать специалисты территориальных подразделений Нацпалаты. Также они будут вести просветительскую работу и смогут ответить на вопросы детей, родителей, педагогов.

Теги:
Хокимият, Навоийская область, дети, лекарство, Медицина



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