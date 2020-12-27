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В школах Узбекистана возобновят временно отмененные из-за пандемии предметы

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201227/15685119/V-shkolakh-Uzbekistana-vozobnovyat-vremenno-otmenennye-iz-za-pandemii-predmety.html

В связи со стабилизацией эпидемситуации в стране, с III четверти снова начнут преподавать уроки физкультуры, музыки, технологии (труд), изобразительного искусства и воспитания

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Министерстве народного образования сообщили о возобновлении в школах с III четверти ранее отмененных предметов.

В МНО отмечают, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. В настоящее время практически все школы восстановили свою работу, а 90% учеников находятся на традиционном обучении, добавили в госоргане.
В Ташкенте начали установку новогодней ёлки
Sputnik / Дильшода Рахматова
В школах Узбекистана отменят елки и новогодние мероприятия — МНО

Уточняется, что темы на первую половину учебного года будут пройдены в соответствии с рекомендациями Министерства в сжатой форме.

Напомним: в I и II четвертях текущего учебного года в МНО рекомендовали временно приостановить уроки физкультуры, музыки, технологии (труд), изобразительного искусства и воспитания для защиты здоровья учащихся в период пандемии, сохранения социальной дистанции и предотвращения чрезмерного общения между школьниками

Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, школы



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