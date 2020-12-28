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В Навои воспламенилась новогодняя ёлка — видео

© AFP 2018 / NICOLAS TUCAT
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15688520/Raz-dva-tri-lochka-gori-v-Navoi-vosplamenilas-novogodnyaya-lka--video.html

Инцидент произошел накануне примерно в начале восьмого вечера. В настоящий момент эксперты устанавливают точную причину возгорания.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Навои сгорела новогодняя ёлка, сообщает областное управление МЧС.

По данным министерства, инцидент произошел 27 декабря примерно в 19.07.

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"Вблизи дежурили пожарно-спасательные  расчёты регионального Управления МЧС, благодаря чему пожар удалось ликвидировать в считанные минуты", — информирует пресс-служба.

В настоящий момент эксперты устанавливают точную причину возгорания.

Напомним, на днях аналогичная ситуация произошла в Фергане, где перед входом на центральный фермерский рынок была объята огненным пламенем новогодняя ёлка.

Теги:
Навои, МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожар, новогодняя елка



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