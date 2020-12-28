В Навои воспламенилась новогодняя ёлка — видео

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Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год — фото Презенты от главы государства уже отправлены во все регионы. Вручения пройдут 29-30 декабря при участии сотрудников хокимиятов областей. 139

Первый тизер 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" - видео Короткометражный мультфильм выполнен в технике 3D длительностью 6 минут.Как выглядят новые Чебурашка и Крокодил Гена - смотрите в первом тизере! 5