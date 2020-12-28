В Навои воспламенилась новогодняя ёлка — видео

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Навои сгорела новогодняя ёлка, сообщает областное управление МЧС.
По данным министерства, инцидент произошел 27 декабря примерно в 19.07.
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"Вблизи дежурили пожарно-спасательные расчёты регионального Управления МЧС, благодаря чему пожар удалось ликвидировать в считанные минуты", — информирует пресс-служба.
В настоящий момент эксперты устанавливают точную причину возгорания.
Напомним, на днях аналогичная ситуация произошла в Фергане, где перед входом на центральный фермерский рынок была объята огненным пламенем новогодняя ёлка.