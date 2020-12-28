Пьяный сотрудник МВД уволен за нарушение общественного порядка — видео

На распространившейся в сети "Интернет" видеозаписи запечатлено, как представитель органов внутренних дел выясняет отношение с гражданином, находясь при этом в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" распространилась провокационная видеозапись, скомпрометировавшая поведение служащего органов внутренних дел. На ней запечатлено, как он выяснял отношение с гражданином, находясь при этом в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщают в МВД.

В ходе расследования была установлена личность правонарушителя: им оказался сотрудник Главного управления обеспечения безопасности на транспорте.

Согласно данным министерства, впоследствии он был уволен со службы за вождение в нетрезвом виде, нарушение общественного порядка и нормативного порядка МВД.