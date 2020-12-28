Президент наградил выдающихся профессионалов своего дела

В этом году были учреждены почетное звание "Заслуженный геолог Узбекистана", орден "Олий даражали Дустлик", ордена "Здоровье" и "Фахрий мураббий" первой и второй степени, медаль "Соглом турмуш".

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент наградил соотечественников орденами и медалями, почетными званиями, которые должны были быть вручены в праздничной атмосфере Дня независимости. Однако из-за пандемии мероприятие пришлось отложить, сообщили в пресс-службе главы государства.

Церемония вручения этих наград состоялась 28 декабря в комплексе "Куксарой".

Шавкат Мирзиёев отметил, что несмотря на все испытания, которые принес с собой 2020 год, меры по охране здоровья населения, развитию экономики и созидательная работа ускоренно продолжаются. В одном только текущем месяце были запущены Ташкентский металлургический завод и новая линия метро. В этом году в столице построены Национальный детский медицинский центр, парк Победы и Аллея литераторов.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил выдающихся представителей узбекского народа.

"Наши самоотверженные врачи, рискуя своими жизнями, проявили беспримерное мужество и стойкость, чтобы защитить здоровье народа. Вместе с тем воздаем должное заслугам храбрых и отважных сотрудников вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям", - отметил глава государства.

При этом глава государства подчеркнул, что присутствующие в зале - герои нашего времени, выдающиеся представители мужественного народа.

В этом году были учреждены почетное звание "Заслуженный геолог Узбекистана", орден "Олий даражали Дустлик", ордена "Здоровье" и "Фахрий мураббий" первой и второй степени, медаль "Соглом турмуш".

Кроме того, учрежден нагрудный знак "Мехр-саховат", которым награждены около 25 тысяч узбекистанцев, внесших вклад в поддержку нуждающегося в социальной защите населения.

Глава узбекской диаспоры Тверской области награжден орденом "Дустлик" >>

В эти дни на местах сотни наших граждан получили почетные звания, ордена и медали в торжественной обстановке.

В преддверии Дня учителей и наставников представители джадидского движения – Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонов были посмертно награждены орденом "Буюк хизматлари учун". Награды вручены внукам этих выдающихся просветителей.

Награды также были вручены представителям медицины, экономики, науки, образования, литературы и других сфер, отличникам государственной и общественной деятельности.