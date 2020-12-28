В Узбекистане продлили срок замены водительских прав

Для удобства населения замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Срок замены водительских прав в Узбекистане продлен до конца 2021-го, сообщили в Агентстве государственных услуг.

По данным ведомства, в Сети начала распространяться ложная информация о том, что в 2021 году при замене водительских удостоверений необходимо будет пересдать экзамен.

"Для удобства населения замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года. При этом в центрах госуслуг данная услуга, как и все остальные, предоставляется в упрощенном порядке, то есть лист о повторном прохождении экзамена не потребуется", – говорится в сообщении.

Для получения данной услуги требуется предоставить паспорт, старые водительские удостоверения и талон. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 70% (на сегодняшний день – 156 100 сумов) базовой расчетной величины.

Напомним, ранее в России предложили аннулировать национальные водительские права мигрантов, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ.

Мигрантов в России могут обязать заново получать водительские права >>

Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными в России по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ.