19:34 28 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Водительское удостоверение

В Узбекистане продлили срок замены водительских прав

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
151 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15692349/V-Uzbekistane-prodlili-srok-zameny-voditelskikh-prav.html

Для удобства населения замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Срок замены водительских прав в Узбекистане продлен до конца 2021-го, сообщили в Агентстве государственных услуг.

По данным ведомства, в Сети начала распространяться ложная информация о том, что в 2021 году при замене водительских удостоверений необходимо будет пересдать экзамен.

"Для удобства населения замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года. При этом в центрах госуслуг данная услуга, как и все остальные, предоставляется в упрощенном порядке, то есть лист о повторном прохождении экзамена не потребуется", – говорится в сообщении.

Для получения данной услуги требуется предоставить паспорт, старые водительские удостоверения и талон. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 70% (на сегодняшний день – 156 100 сумов) базовой расчетной величины.

Напомним, ранее в России предложили аннулировать национальные водительские права мигрантов, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ.

Мигрантов в России могут обязать заново получать водительские права >>

Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными в России по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, водительское удостоверение, водитель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сергелийская линия Ташкентского метрополитена
В Сергели на метро: поезда, пассажиры, парки и велостоянки
В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться