В Агентстве по развитию президентских школ помогут выпускникам найти мотивацию

В рамках проекта в дальнейшем планируется запустить программу по обмену студентами с такими зарубежными академиями, как Andover, Milton, Cranbrook Academy и другими престижными школами.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ (PIIMA) при Кабмине страны запускает проект по поддержке учеников выпускных классов подведомственных учебных заведений, сообщили в пресс-службе структуры.

Инициатива направлена на развитие навыков и знаний выпускников через менторство и обмен опытом с успешными соотечественниками и включает в себя несколько компонентов: персональное развитие, советы по поступлению в вузы, инкубация и акселерация студенческих проектов, программа по школьному обмену и другие.

Менторы помогут молодым людям определить сильные стороны. Ученики будут находить мотивацию и ставить перед собой личные цели. Наставники научат также создавать персональную дорожную карту для поступления в вузы.

Выпускникам помогут в разработке и развитии студенческих стартап-проектов по социальным, академическим и коммерческим направлениям.

В рамках проекта в дальнейшем планируется запустить программу по обмену студентами с такими зарубежными академиями, как Andover, Milton, Cranbrook Academy и другими престижными школами.

В процессе обсуждения - вопрос финансирования обучения учеников подведомственных школ Агентства в престижных вузах мира с привлечением средств спонсоров.