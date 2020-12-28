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Молодые люди работают за компьютерами

В Агентстве по развитию президентских школ помогут выпускникам найти мотивацию

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15692802/V-Agentstve-po-razvitiyu-prezidentskikh-shkol-pomogut-nayti-motivatsiyu-vypusknikam.html

В рамках проекта в дальнейшем планируется запустить программу по обмену студентами с такими зарубежными академиями, как Andover, Milton, Cranbrook Academy и другими престижными школами. 

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ (PIIMA) при Кабмине страны запускает проект по поддержке учеников выпускных классов подведомственных учебных заведений, сообщили в пресс-службе структуры.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Инициатива направлена на развитие навыков и знаний выпускников через менторство и обмен опытом с успешными соотечественниками и включает в себя несколько компонентов: персональное развитие, советы по поступлению в вузы, инкубация и акселерация студенческих проектов, программа по школьному обмену и другие.

Менторы помогут молодым людям определить сильные стороны. Ученики будут находить мотивацию и ставить перед собой личные цели. Наставники научат также создавать персональную дорожную карту для поступления в вузы. 

Выпускникам помогут в разработке и развитии студенческих стартап-проектов по социальным, академическим и коммерческим направлениям.

В рамках проекта в дальнейшем планируется запустить программу по обмену студентами с такими зарубежными академиями, как Andover, Milton, Cranbrook Academy и другими престижными школами. 

В процессе обсуждения - вопрос финансирования обучения учеников подведомственных школ Агентства в престижных вузах мира с привлечением средств спонсоров.

Теги:
выпускник, Узбекистан, президентская школа



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