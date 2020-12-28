Как изменилась жизнь узбекистанцев в 2020 году — важнейшие нововведения

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Интереснейшие нововведения уходящего 2020 года — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Внедрены электронные трудовые книжки.

Оформлять разрешения и сертификаты для экспорта и импорта можно через таможенную информационную систему "Единое окно".

От налогов освобождена материальная помощь, получаемая от благотворительных организаций.

Отменено требование постоянной прописки в Ташкенте и области для покупки недвижимости в столице.

В производстве по уголовным делам стала обязательной видеосъемка задержания подозреваемого, разъяснения ему процессуальных прав, его отказа от защитника. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов должны сообщать о задержании и месте содержания человека кому-либо из членов его семьи.

Внедрен электронный документооборот в системе "Прозрачное строительство". Также автоматически формируется электронный рейтинг строительных подрядных организаций по данным налоговой и статистической отчетности, сведений Инспекции по контролю в сфере строительства.

С 1 августа запущена система цифрового таможенного контроля, при которой организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.

Запущена электронная система покупки билетов в театры.

Упрощен вывоз наличной иностранной валюты.

Внедрен новый порядок проведения онлайн-аукционов: результаты должны оформляться с помощью QR-кода. Появилась возможность оформлять договор аренды объектов госсобственности через двусторонний договор в электронной форме.

Автозаправки обязали иметь круглосуточные туалеты. Также рекомендовано организовать пункты торговли и питания.

В кадастровой системе решения, протоколы аукционов и тендеров с земельными участками теперь вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе.

В метро введена безналичная оплата проезда.

Внедрена проверка знаний абитуриентов, при которой они могут заранее сдать тесты по родному языку, литературе и математике. Сертификаты позволяют получать баллы пропорционально максимальному, который можно набрать на тестах при поступлении в вуз.

Гражданами Узбекистана с 1 апреля 2020 года смогли стать 50 тысяч лиц без гражданства, прибывшие и постоянно прописанные в республике до 1 января 1995-го.