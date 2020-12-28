Как изменилась жизнь узбекистанцев в 2020 году — важнейшие нововведения

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Интереснейшие нововведения уходящего 2020 года — в обзоре Sputnik Узбекистан.
- Внедрены электронные трудовые книжки.
- Оформлять разрешения и сертификаты для экспорта и импорта можно через таможенную информационную систему "Единое окно".
- От налогов освобождена материальная помощь, получаемая от благотворительных организаций.
- Отменено требование постоянной прописки в Ташкенте и области для покупки недвижимости в столице.
- В производстве по уголовным делам стала обязательной видеосъемка задержания подозреваемого, разъяснения ему процессуальных прав, его отказа от защитника. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов должны сообщать о задержании и месте содержания человека кому-либо из членов его семьи.
- Внедрен электронный документооборот в системе "Прозрачное строительство". Также автоматически формируется электронный рейтинг строительных подрядных организаций по данным налоговой и статистической отчетности, сведений Инспекции по контролю в сфере строительства.
- С 1 августа запущена система цифрового таможенного контроля, при которой организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.
- Запущена электронная система покупки билетов в театры.
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Упрощен вывоз наличной иностранной валюты.
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Внедрен новый порядок проведения онлайн-аукционов: результаты должны оформляться с помощью QR-кода. Появилась возможность оформлять договор аренды объектов госсобственности через двусторонний договор в электронной форме.
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Автозаправки обязали иметь круглосуточные туалеты. Также рекомендовано организовать пункты торговли и питания.
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В кадастровой системе решения, протоколы аукционов и тендеров с земельными участками теперь вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе.
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В метро введена безналичная оплата проезда.
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Внедрена проверка знаний абитуриентов, при которой они могут заранее сдать тесты по родному языку, литературе и математике. Сертификаты позволяют получать баллы пропорционально максимальному, который можно набрать на тестах при поступлении в вуз.
- Гражданами Узбекистана с 1 апреля 2020 года смогли стать 50 тысяч лиц без гражданства, прибывшие и постоянно прописанные в республике до 1 января 1995-го.
Новые электронные услуги для граждан и предпринимателей
В 2020 году на портале my.gov.uz стало проще:
Физическим лицам — получить:
- справку о количестве зарегистрированных лиц по постоянному месту жительства;
- справку, подтверждающую срок проживания по месту постоянного (временного) жительства;
- справку о наличии/отсутствии собственного жилья;
- справку о заключении брака, не состоянии в браке или о разводе;
- справку о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом диспансере;
- справку о нахождении или об отсутствии на учете в наркологическом диспансере;
А также:
- записаться на прием к врачу;
- оформить постоянную регистрацию в Ташкенте и области;
- получить лицензию спортивного тренера;
- подать заявление на получение единовременного пособия при рождении;
- подать заявление для получения пособия на погребение;
- подать заявление для поступления в вуз;
- получить специальное разрешение на передвижение автотранспортных средств;
- получить информацию о состоянии лицевого счета по бытовым отходам;
- подать заявление на получение госсубсидии на ипотечный кредит;
- оформить электронную очередь в отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол);
- подать заявление на получение разрешения на добывание диких животных.
Юридическим лицам:
- получить разрешение на бурение скважин на воду и специальное водопользование или водопотребление;
- подать запрос для отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей;
- подать заявление на госрегистрацию или переоформление свидетельства о госрегистрации СМИ;
- провести госрегистрацию лекарств и изделий медицинского назначения;
- получить лицензию на право осуществления деятельности негосударственных образовательных учреждений;
- получить новую лицензию на аффинажную деятельность;
- получить лицензию на осуществление городских, пригородных, междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- получить лицензию на деятельность по сохранению недвижимых объектов материального культурного наследия.