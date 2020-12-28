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Как изменилась жизнь узбекистанцев в 2020 году — важнейшие нововведения

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15694013/Kak-izmenilas-zhizn-uzbekistantsev-v-2020-godu--vazhneyshie-novovvedeniya.html

Основная часть новшеств связана с цифровизацией: пандемия ускорила внедрение прогрессивных технологий в самых разных областях.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Интереснейшие нововведения уходящего 2020 года — в обзоре Sputnik Узбекистан.

  1. Внедрены электронные трудовые книжки
  2. Оформлять разрешения и сертификаты для экспорта и импорта можно через таможенную информационную систему "Единое окно".
  3. От налогов освобождена материальная помощь, получаемая от благотворительных организаций.
  4. Отменено требование постоянной прописки в Ташкенте и области для покупки недвижимости в столице.
  5. В производстве по уголовным делам стала обязательной видеосъемка задержания подозреваемого, разъяснения ему процессуальных прав, его отказа от защитника. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов должны сообщать  о задержании и месте содержания человека кому-либо из членов его семьи.
  6. Внедрен электронный документооборот в системе "Прозрачное строительство". Также автоматически формируется электронный рейтинг строительных подрядных организаций по данным налоговой и статистической отчетности, сведений Инспекции по контролю в сфере строительства.
  7. С 1 августа запущена система цифрового таможенного контроля, при которой организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.
  8. Запущена электронная система покупки билетов в театры.

  9. Упрощен вывоз наличной иностранной валюты.

  10. Внедрен новый порядок проведения онлайн-аукционов: результаты должны оформляться с помощью QR-кода. Появилась возможность оформлять договор аренды объектов госсобственности через двусторонний договор в электронной форме.

  11. Автозаправки обязали иметь круглосуточные туалеты. Также рекомендовано организовать пункты торговли и питания.

  12. В кадастровой системе решения, протоколы аукционов и тендеров с земельными участками теперь вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе.

  13. В метро введена безналичная оплата проезда

  14. Внедрена проверка знаний абитуриентов, при которой они могут заранее сдать тесты по родному языку, литературе и математике. Сертификаты позволяют получать баллы пропорционально максимальному, который можно набрать на тестах при поступлении в вуз.

  15. Гражданами Узбекистана с 1 апреля 2020 года смогли стать 50 тысяч лиц без гражданства, прибывшие и постоянно прописанные в республике до 1 января 1995-го.

Новые электронные услуги для граждан и предпринимателей

В 2020 году на портале my.gov.uz стало проще:

Физическим лицам — получить:

  • справку о количестве зарегистрированных лиц по постоянному месту жительства;
  • справку, подтверждающую срок проживания по месту постоянного (временного) жительства;
  • справку о наличии/отсутствии собственного жилья;
  • справку о заключении брака, не состоянии в браке или о разводе;
  • справку о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом диспансере;
  • справку о нахождении или об отсутствии на учете в наркологическом диспансере;

А также:

  • записаться на прием к врачу;
  • оформить постоянную регистрацию в Ташкенте и области;
  • получить лицензию спортивного тренера;
  • подать заявление на получение единовременного пособия при рождении;
  • подать заявление для получения пособия на погребение;
  • подать заявление для поступления в вуз;
  • получить специальное разрешение на передвижение автотранспортных средств;
  • получить информацию о состоянии лицевого счета по бытовым отходам;
  • подать заявление на получение госсубсидии на ипотечный кредит;
  • оформить электронную очередь в отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол);
  • подать заявление на получение разрешения на добывание диких животных.

Юридическим лицам:

  • получить разрешение на бурение скважин на воду и специальное водопользование или водопотребление;
  • подать запрос для отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей;
  • подать заявление на госрегистрацию или переоформление свидетельства о госрегистрации СМИ;
  • провести госрегистрацию лекарств и изделий медицинского назначения;
  • получить лицензию на право осуществления деятельности негосударственных образовательных учреждений;
  • получить новую лицензию на аффинажную деятельность;
  • получить лицензию на осуществление городских, пригородных, междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
  • получить лицензию на деятельность по сохранению недвижимых объектов материального культурного наследия.
Теги:
цифровизация, политика, Экономика, Узбекистан



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