Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 декабря

Когда приложение "Путешествую без COVID" заработает для стран ЕАЭС и кто из артистов СССР госпитализирован с коронавирусом. Самое важное за день - в нашем обзоре!

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 832 (+81).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Республике Каракалпакстан; 2 - в Навоийской области; 2 - в Сурхандарьинской области; 4 - в Хорезмской области; 6 - в Кашкадарьинской области; 13 - в Ташкентской области; 53 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 27 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 148 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 439 (+148), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 780 пациентов.

Когда приложение "Путешествую без COVID" заработает для стран ЕАЭС

Задача приложения "Путешествую без COVID" — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе - и третьих стран, подключившихся к проекту. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Продукт уже функционирует в пилотной стадии. На сегодня с продуктом работают Россия, Армения и Беларусь. Также идет активное взаимодействие с Кыргызстаном на предмет участия в проекте.

После создания законодательного поля приложение сможет действовать на всей территории ЕАЭС.

Алиса Фрейндлих госпитализирована из-за коронавируса

"Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное", - сказала представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Как сообщали в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса, состояние которой стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.

По ее словам, Алиса Бруновна получает медикаментозную поддержку, соответствующую ее возрасту и состоянию.

В Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина

50 человек из числа тех, кому было предписано отправиться на карантин, покинули Швейцарию сразу же после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 80,9 млн человек. Зафиксировано свыше 1,77 млн летальных исходов, вылечились 45,8 млн жителей.