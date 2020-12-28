В МВД опровергли сведения о повышении зарплаты сотрудникам

В появившейся в сети информации идет речь о, якобы, инициативе Шавката Мирзиёева, согласно которой принято решение повысить заработную плату в два раза всем сотрудникам ведомства.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В МВД Узбекистана заявили, что не повышали зарплату своим сотрудникам, а распространившаяся в сети информация является фейком.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что принято решение о повышении зарплаты сотрудникам органов внутренних дел", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В появившейся в сети информации идет речь о, якобы, инициативе Шавката Мирзиёева, согласно которой принято решение повысить заработную плату в два раза всем офицерам, сержантам и генералам, сотрудникам ОВД, проходящим службу в структуре внутренних дел Узбекистана.

В МВД напомнили, что данные о совершенствовании социальной защиты сотрудников МВД публикуется только на официальных источниках.