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В МВД опровергли сведения о повышении зарплаты сотрудникам

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15694134/V-MVD-oprovergli-svedeniya-o-povyshenii-zarplaty-sotrudnikam.html

В появившейся в сети информации идет речь о, якобы, инициативе Шавката Мирзиёева, согласно которой принято решение повысить заработную плату в два раза всем сотрудникам ведомства.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В МВД Узбекистана заявили, что не повышали зарплату своим сотрудникам, а распространившаяся в сети информация является фейком.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что принято решение о повышении зарплаты сотрудникам органов внутренних дел", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В появившейся в сети информации идет речь о, якобы, инициативе Шавката Мирзиёева, согласно которой принято решение повысить заработную плату в два раза всем офицерам, сержантам и генералам, сотрудникам ОВД, проходящим службу в структуре внутренних дел Узбекистана.

В МВД напомнили, что данные о совершенствовании социальной защиты сотрудников МВД публикуется только на официальных источниках.

Теги:
Узбекистан, фейки, зарплата, МВД Узбекистана



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