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Саида Мирзиёева

Более трех тысяч узбекских детей пройдут медобследование - Саида Мирзиёева

Telegram / SShMirziyoyeva
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15695240/Bolee-trekh-tysyach-uzbekskikh-detey-proydut-medobsledovanie---Saida-Mirzieva.html

По ее словам, будет оказано содействие каждому ребенку, у кого по итогам обследования выявится, что зрение можно улучшить.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале объявила акцию для всех учеников специализированных школ-интернатов.

"Мы объявляем акцию для всех учеников специализированных школ-интернатов. Более трех тысяч слепых и слабовидящих детей пройдут медицинское обследование в рамках новогодней благотворительной акции "Кунгил кузи". И с нашей стороны будет оказано содействие каждому ребенку, у кого по итогам обследования выявится, что зрение можно улучшить", - говорится в сообщении.

Напомним, благотворительный проект "Кунгил кузи" начал свою реализацию в марте 2019 года.

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Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.

Теги:
медицинское обследование, Медицина, Узбекистан, Узбекистан, Акция, акции, Саида Мирзиёева, дети



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