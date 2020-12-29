Дроны начнут выявлять нарушения ПДД на дорогах Ферганской области

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Начиная с первого января 2021 года в Ферганском регионе нарушения ПДД будут фиксировать с помощью дронов, сообщает пресс-служба областного УВД.

"Уважаемые граждане, наша цель не привлечение к штрафу, а сохранение жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности", – объясняют в силовом ведомстве.

Отмечается, что летательные аппараты заступят на круглосуточные патрулирования для выявления случаев несоблюдения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, пересечение прямых полос, неуступание дороги пешеходам, пользование телефоном во время езды, а также несоблюдение масочного режима и нарушение общественного порядка.

Напомним: с первого марта 2021 года предприниматели смогут устанавливать специальное автоматизированное программное фото- и видеооборудование, чтобы фиксировать нарушения ПДД на дорогах. Места для установки спецоборудования начнут выдавать через электронные аукционы на неопределенный срок и с правом их перехода к другому физлицу.

В Ташкенте камеры начали записывать правонарушения на дорогах и отправлять штрафы с 15 марта 2017 года. Система была полноценно запущена в онлайн-режиме.