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Сотрудник ГАИ

Сотрудники ДПС в Ташкенте получили новую служебную форму

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15696051/Sotrudniki-DPS-v-Tashkente-poluchili-novuyu-sluzhebnuyu-formu.html

С 29 декабря сотрудники ДПС в Ташкенте выйдут на работу в новой форме, которая предназначена для холодного времени года.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Инспекторов дорожно-патрульной службы Ташкента обеспечат новой форменной одеждой, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В новую форму, которая предназначена для холодного времени года, сотрудники службы облачатся уже с 29 декабря. Спецодежда изготовлена из непромокаемого материала, который сохранит тепло даже во время осадков.

"Форма яркого цвета и имеет светоотражающие элементы, которые обеспечивают хорошую видимость инспекторов в любое время суток", - говорится в сообщении МВД.

Новую форму сотрудники ДПС во всех регионах республики получат в ближайшее время.

Теги:
форма, Узбекистан, ДПС



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