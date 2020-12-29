Сотрудники ДПС в Ташкенте получили новую служебную форму

С 29 декабря сотрудники ДПС в Ташкенте выйдут на работу в новой форме, которая предназначена для холодного времени года.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Инспекторов дорожно-патрульной службы Ташкента обеспечат новой форменной одеждой, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В новую форму, которая предназначена для холодного времени года, сотрудники службы облачатся уже с 29 декабря. Спецодежда изготовлена из непромокаемого материала, который сохранит тепло даже во время осадков.

"Форма яркого цвета и имеет светоотражающие элементы, которые обеспечивают хорошую видимость инспекторов в любое время суток", - говорится в сообщении МВД.

Новую форму сотрудники ДПС во всех регионах республики получат в ближайшее время.