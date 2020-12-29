В центре Навои восстановили сгоревшую новогоднюю ёлку — фото

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На днях в Навои произошел неприятный инцидент: в центре города загорелась новогодняя ёлка.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электрокабелей, намокших в результате осадков.
Однако грустить пришлось недолго: на месте происшествия уже начались работы по установке новой новогодней красавицы.
- В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку
- В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку
- В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку
- В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку
"Дорогие соотечественники! Все мы встретим Новый год вокруг пышной зеленой ели, которая является символом жизни", — отметили в пресс-службе областного хокимията.
На днях аналогичный случай произошел в Фергане: там перед входом на центральный фермерский рынок была объята огненным пламенем новогодняя ёлка.