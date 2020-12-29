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В центре Навои восстановили сгоревшую новогоднюю ёлку — фото

Хокимият Навоийской области
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15696776/V-tsentre-Navoi-vosstanovili-sgorevshuyu-novogodnyuyu-elku--foto.html

Двадцать седьмого декабря в центре города загорелось праздничное дерево. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрокабелей.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На днях в Навои произошел неприятный инцидент: в центре города загорелась новогодняя ёлка.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электрокабелей, намокших в результате осадков.

Однако грустить пришлось недолго: на месте происшествия уже начались работы по установке новой новогодней красавицы.

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Хокимият Навоийской области
В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку
"Дорогие соотечественники! Все мы встретим Новый год вокруг пышной зеленой ели, которая является символом жизни", — отметили в пресс-службе областного хокимията. 

На днях аналогичный случай произошел в Фергане: там перед входом на центральный фермерский рынок была объята огненным пламенем новогодняя ёлка. 




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