В центре Навои восстановили сгоревшую новогоднюю ёлку — фото

Двадцать седьмого декабря в центре города загорелось праздничное дерево. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрокабелей.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На днях в Навои произошел неприятный инцидент: в центре города загорелась новогодняя ёлка.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электрокабелей, намокших в результате осадков.

Однако грустить пришлось недолго: на месте происшествия уже начались работы по установке новой новогодней красавицы.

В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку Хокимият Навоийской области

В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку Хокимият Навоийской области

В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку Хокимият Навоийской области

В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку Хокимият Навоийской области 1 / 4 Хокимият Навоийской области В Навои обновили сгоревшую в центре города новогоднюю ёлку

"Дорогие соотечественники! Все мы встретим Новый год вокруг пышной зеленой ели, которая является символом жизни", — отметили в пресс-службе областного хокимията.

На днях аналогичный случай произошел в Фергане: там перед входом на центральный фермерский рынок была объята огненным пламенем новогодняя ёлка.