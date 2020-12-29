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В Коканде отчаянные женщины устроили акцию протеста около хокимията — видео

© AFP 2018 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15696870/V-Kokande-otchayannye-zhenschiny-ustroili-aktsiyu-protesta-okolo-khokimiyata--video.html

Для урегулирования ситуации была создана специальная рабочая группа под руководством главы администрации.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, на которой видно, как группа женщин перекрыла дорогу перед зданием хокимията Коканда из-за отсутствия газа и электричества в их домах. В городской администрации прокомментировали данный инцидент.

По информации пресс-службы хокимията, была создана специальная рабочая группа под руководством главы администрации, которая изучила ситуацию по вопросу поставки природного газа в махаллю "5-Вакф чорсу".

"Для улучшения подачи природного газа в дома жителей данной махалли строится новая газораспределительная станция, которая будет сдана в эксплуатацию до конца года", - информирует пресс-служба.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Новая ГТС позволит получать природный газ напрямую из трубопровода высокого давления, что поможет улучшить качество газоснабжения в регионе.

В настоящее время для обогрева домов в микрорайон по низким ценам поставляется уголь и сжиженный газ.

Похожая ситуация ранее произошла в Сурхандарьинской области. Жители махалли "Оби Хает" в знак протеста, связанного с отключением электричества, подожгли шины на проезжей части дороги. 

Теги:
газ, свет, женщины, Коканд, протесты



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