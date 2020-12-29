В Коканде отчаянные женщины устроили акцию протеста около хокимията — видео

Для урегулирования ситуации была создана специальная рабочая группа под руководством главы администрации.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, на которой видно, как группа женщин перекрыла дорогу перед зданием хокимията Коканда из-за отсутствия газа и электричества в их домах. В городской администрации прокомментировали данный инцидент.

По информации пресс-службы хокимията, была создана специальная рабочая группа под руководством главы администрации, которая изучила ситуацию по вопросу поставки природного газа в махаллю "5-Вакф чорсу".

"Для улучшения подачи природного газа в дома жителей данной махалли строится новая газораспределительная станция, которая будет сдана в эксплуатацию до конца года", - информирует пресс-служба.

Новая ГТС позволит получать природный газ напрямую из трубопровода высокого давления, что поможет улучшить качество газоснабжения в регионе.

В настоящее время для обогрева домов в микрорайон по низким ценам поставляется уголь и сжиженный газ.

Похожая ситуация ранее произошла в Сурхандарьинской области. Жители махалли "Оби Хает" в знак протеста, связанного с отключением электричества, подожгли шины на проезжей части дороги.