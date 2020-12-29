Сколько детсадов и школ построят в Узбекистане в ближайшие годы

Президент подписал постановление "О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2021–2023 годах".

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы будут построены 22 новых детсада, 31 школа и 16 вузов, соответствующее постановление подписал глава республики. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Документом утверждены основные параметры развития социальной и производственной инфраструктуры в 2021 году и целевые ориентиры на 2022–2023 гг.

"В республике будут построены новые 22 детских сада (на 2 970 мест), 31 общеобразовательная и специализированная школа (на 13 934 мест), 16 высших образовательных учреждений (на 9 300 учебных мест)", — говорится в публикации.

Также в стране будет реализовано 55 проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта.

Кроме того, планируется реализовать 131 проект по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения.