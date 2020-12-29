Эксперт рассказал, когда проложат ветку метро к массиву ТТЗ

Начальник Ташкентского транспортного управления Анвар Джураев заявил, что реализованный проект создаст дополнительные удобства для жителей, приезжающих из Чирчика, Газалкента, Кибрая и других городов Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В столице запланировано продолжение ветки подземного метро от станции "Буюк ипак йули" Чиланзарской линии до массива ТТЗ. Об этом стало известно в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Начальник Ташкентского транспортного управления Анвар Джураев заявил, что реализованный проект создаст дополнительные удобства для жителей, приезжающих из Чирчика, Газалкента, Кибрая и других городов Ташкентской области.

Также в 2021 году запланировано завершить строительные работы от станции "Куйлюк" до станции "Кипчак". Это позволит объединить ветки для дальнейшего строительства станции на территории массива ТТЗ.

По информации эксперта, сейчас общественным транспортом в Ташкенте пользуется всего 33% населения. В развитых городах этот показатель составляет 60-70%. Предполагается, что новые станции метро поспособствуют увеличению охвата услугами метрополитена.

Ранее в столице открылась Сергелийская линия метро. Ее протяженность составила семь километров. Ветка состоит из пяти станций, оформленных в национальном стиле, оснащенных современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.