Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 декабря

Сколько узбекистанцев вернулись на родину за время пандемии и сколько денег Узбекистан направит на вакцинацию в 2021 году. Самое важное за день - в нашем обзоре!

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 907 (+75).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Наманганской области; 2 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Андижанской области; 8 - в Ташкентской области; 13 - в Ферганской области; 46 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 28 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 187 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 626 (+187), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 668 пациентов.

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"Нам хорошо известно, что сегодня все человечество переживает глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Это самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет, — сказал узбекский лидер во время послания Олий Мажлису. — Выражаю признательность руководителям Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, международных финансовых институтов, главам государств — России, Китая, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Японии, Германии и других стран за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией".

Также президент высказал благодарность "стойкому, благородному" народу Узбекистана, "который с пониманием воспринял требования карантина", медицинским работникам, "мужественно, не жалея себя, выполнявшим свой долг", предпринимателям и гражданам, "достойно участвовавшим в общенародном движении "Доброта и поддержка"".

Более 600 тысяч узбекистанцев вернулись на родину во время пандемии

Свыше 600 тысяч соотечественников возвращены в Узбекистан из-за границы. Оказана необходимая помощь свыше 100 тысячам соотечественников, оказавшимся в трудном положении за границей.

Во время пандемии за короткое время в Ташкенте и регионах было организовано медучреждений почти на 30 тысяч коек, для борьбы с пандемией привлечены свыше 200 тысяч медработников, включая 150 иностранных врачей и специалистов.

Для смягчения последствий коронавируса государство приняло комплекс мер стоимостью 82 триллиона сумов (около восьми миллиардов долларов), в том числе был создан антикризисный фонд, куда направлено 16 триллионов сумов (около 1,5 миллиарда долларов) из бюджета.

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Борьба с коронавирусом остается в числе наших приоритетов в будущем году. Для этой работы в государственном бюджете на 2021 год сформирован резерв в размере трех триллионов сумов.

За счет данных средств будет также проводиться вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Президент Узбекистана сообщил, что на повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет направлено 200 миллионов долларов.

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Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 81,2 млн человек. Зафиксировано свыше 1,77 млн летальных исходов, вылечились 45,9 млн жителей.