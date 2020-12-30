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Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)

Клиники, построенные Узбекистаном в Кыргызстане, готовы к приему пациентов

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15705804/Kliniki-postroennye-Uzbekistanom-v-Kyrgyzstane-gotovy-k-priemu-patsientov.html

Нынешние клиники - не первый совместный проект двух республик. Ранее медучреждение подобного типа начало функционировать в Баткенской области.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Кыргызстане открылись еще две больницы модульной конструкции. Учреждения в Бишкеке и Чуйской области соорудили менее чем за месяц полностью на средства Узбекистана, сообщили в Минздраве Кыргызстана.

В церемонии открытия двух новых медицинских организаций участвовали министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев и узбекская делегация во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. 

"Узбекистан одним из первых оказал поддержку Кыргызстану во время пандемии. Из соседней страны были отправлены кислородные концентраторы, респираторы и другие медицинские изделия и легкие модульные конструкции на 400 коек", – сказал Бейшеналиев.

Неделю назад в Баткенской области Кыргызстана сдали в эксплуатацию еще одну инфекционную больницу на 200 койко-мест. Строительство и оснащение оборудованием было также полностью профинансировано Узбекистаном.

Все медицинские учреждения в Бишкеке, Чуйской и Баткенской областях оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

Теги:
больницы, коронавирус, Кыргызстан, Узбекистан



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