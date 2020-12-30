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В Узбекистане появится каршеринг

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15705840/V-Uzbekistane-poyavitsya-karshering.html

Автомобили, сдаваемые в аренду, будут иметь специальный опознавательный знак.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане появится возможность для запуска сервиса каршеринга.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Для справки: каршеринг — это кратковременная аренда автомобиля с поминутной, почасовой и редко — с суточной тарификацией. Как правило, им пользуются для коротких поездок по городу.

Согласно документу, с 10 января 2021 года компании в республике смогут сдавать в аренду физическим и юридическим лицам автомобили и мототранспорт на срок до 30 дней без нотариального удостоверения и регистрации в правоохранительных органах.

Такой транспорт будет помечен особым образом. 

Документом поручено:

  • МВД – активизировать работу по оперативному вводу информации о нарушении правил дорожного движения лицами, арендующими автотранспорт у каршеринговых организаций, в автоматизированную информационную систему "Административная практика";
  • Минтранспорта – создать условия для размещения и хранения автомобилей каршеринговых организаций на автостоянках;
  • АК "Узавтосаноат" – с привлечением международных консалтинговых организаций и зарубежных специалистов до 1 февраля 2021 года разработать и внести в Кабинет министров проект концепции производства легковых электромобилей и автомототранспортных средств;
  • Минэнерго в течение двух месяцев – разработать дорожную карту по организации установки зарядных терминалов для обслуживания автотранспортных средств с электродвигателями.

Министерству финансов при формировании госбюджета на 2021-й и последующие годы следует предусматривать отмену сборов, уплачиваемых собственниками (пользователями) авто при их приобретении и (или) временном ввозе на территорию Узбекистана. 

Минтрансу в течение 2 месяцев необходимо критически проанализировать действующие дорожные знаки, запрещающие движение автомобилей и велосипедов, установленные по всей стране, и принять меры по удалению этих знаков на соответствующих маршрутах.

Теги:
Узбекистан, аренда автомобиля, аренда, машина



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