В Узбекистане появится каршеринг

Автомобили, сдаваемые в аренду, будут иметь специальный опознавательный знак.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане появится возможность для запуска сервиса каршеринга.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Для справки: каршеринг — это кратковременная аренда автомобиля с поминутной, почасовой и редко — с суточной тарификацией. Как правило, им пользуются для коротких поездок по городу.

Согласно документу, с 10 января 2021 года компании в республике смогут сдавать в аренду физическим и юридическим лицам автомобили и мототранспорт на срок до 30 дней без нотариального удостоверения и регистрации в правоохранительных органах.

Такой транспорт будет помечен особым образом.

Документом поручено:

МВД – активизировать работу по оперативному вводу информации о нарушении правил дорожного движения лицами, арендующими автотранспорт у каршеринговых организаций, в автоматизированную информационную систему "Административная практика";

Минтранспорта – создать условия для размещения и хранения автомобилей каршеринговых организаций на автостоянках;

АК "Узавтосаноат" – с привлечением международных консалтинговых организаций и зарубежных специалистов до 1 февраля 2021 года разработать и внести в Кабинет министров проект концепции производства легковых электромобилей и автомототранспортных средств;

Минэнерго в течение двух месяцев – разработать дорожную карту по организации установки зарядных терминалов для обслуживания автотранспортных средств с электродвигателями.

Министерству финансов при формировании госбюджета на 2021-й и последующие годы следует предусматривать отмену сборов, уплачиваемых собственниками (пользователями) авто при их приобретении и (или) временном ввозе на территорию Узбекистана.

Минтрансу в течение 2 месяцев необходимо критически проанализировать действующие дорожные знаки, запрещающие движение автомобилей и велосипедов, установленные по всей стране, и принять меры по удалению этих знаков на соответствующих маршрутах.