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Что нового ждет узбекистанцев в 2021 году — обзор

© Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15706124/Chto-novogo-zhdet-uzbekistantsev-v-2021-godu--obzor.html

С января в республике будут продолжены уже начатые проекты и запущены новые. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Какие нововведения ждут жителей республики в 2021 году — читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ID-карты, гражданство, иммиграционная виза

В январе в стране стартует выдача идентификационных карт (ID-карт) взамен внутренних паспортов. Переход на новый носитель персональных данных планируют осуществить до 2030-го.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
Еще 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана в 2021-м
С начала 2021 года начнет действовать механизм подачи заявлений о приеме в гражданство через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) для лиц, находящихся на территории Узбекистана. А те, кто постоянно проживает за рубежом, смогут обращаться через раздел интерактивной консульской службы на сайте Министерства иностранных дел (с условием последующего личного обращения).

Новый вид иммиграционной визы Uzbekistan — My Second Home ("Узбекистан — мой второй дом"), единая система учета туристского сбора и механизм ускоренного пересечения границы FastTrack внедряются с 1 января. В международных КПП "Гишткуприк" (Ташкентская область) и "Хайратон" (Сурхандарьинская область) создается отдельный коридор для физлиц, пересекающих границу на автотранспортных средствах.

Социальная сфера

В стране будут автоматизированы процессы рассмотрения заявлений и назначения социальных пособий с помощью информационной системы "Единый реестр социальной защиты", апробированной в Сырдарьинской области. С 1 января 2021 года при оказании социальных услуг и помощи запрещается требовать от граждан более десяти видов справок, в том числе о регистрации по месту жительства, о составе семьи, свидетельства о рождении, смерти, о браке, об официальных доходах, о наличии недвижимого имущества.

Telegram / "Правовая информация"
Перечень документов, которые узбекистанцам не придется собирать с 1 января 2021 года для получения государственных социальных услуг и помощи

Поддержка предпринимательства

С 1 января 2021 года отменяются 37 лицензий (в том числе на аудиторскую и оценочную деятельность) и десять разрешений. Это произойдет как путем объединения 16 лицензий и 11 разрешений, так и внедрением уведомительного порядка для 17 лицензий и 14 разрешений.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Будущим предпринимателям – льготные кредиты и компенсация расходов на профобразование
Сокращаются сроки оформления 14 видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера, упрощается процедура получения 115 лицензий и разрешений.

Национальная система микрофинансирования, оператором которой является "Микрокредитбанк" в новом году охватит все районы и города страны. Люди, успешно окончившие курсы по обучению профессиям и предпринимательству, могут получить микрокредит для организации своего бизнеса сроком до трех лет, включая льготный период до шести месяцев по основной ставке Центробанка.

Судебная система

Фиксация судебных заседаний будет осуществляться посредством аудиозаписи на основе ходатайства сторон по делу и с согласия председательствующего, а также протоколы судебных заседаний будут формироваться с использованием данной системы.

Сельское хозяйство

До 1 июля 2021 года во всех регионах, где есть пастбища, организуют каракулеводческие кластеры. Они могут получить субсидии на реконструкцию и строительство новых шахтных и вертикальных колодцев, а также компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам.

Все виды импортируемой и производимой отечественными предприятиями сельскохозяйственной техники, агрегаты и комплектующие к ним должны проходить испытания для проверки эффективности использования и показателей надежности. Разрешается использование сельскохозяйственной техники, включенной в Единый госреестр сельскохозяйственной и мелиоративной техники.

Миграция

Внедряется новая система безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции. С 1 января 2021 года: перед выездом на работу за рубеж нужно обучиться профессии и языку.

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Выезжающим за рубеж членам малообеспеченной семьи, зарегистрированным в Едином реестре социальной защиты, будут выдавать микрозаймы. Кроме того, к трудовым мигрантам применяется порядок уплаты налогов и исчисления пенсии, установленный для самозанятых.

Образование

С 1 января 2021 года внедряется новый порядок экспертизы тестовых заданий для поступления в вузы, в соответствии с которым:

  • тестовые задания составляются на основе госстандартов и учебных программ общего среднего образования;
  • одновременно тестовые задания будут оценивать способности логического мышления, решения задач и примеров;
  • за счет совершенствования программы ABITUR тестовые испытания на 2021/2022 учебный год проведут на основе новых тестовых вопросов.

Специалистам с высшим образованием, перешедшим на работу из других регионов в бюджетные организации, расположенные в отдаленной местности, начнут выплачивать единовременную помощь в размере 50 БРВ с ежемесячной выплатой компенсации в размере 2 БРВ за аренду жилья.

Профессиональную компетенцию выпускников моноцентров "Ишга мархамат" и центров профобучения будут оценивать по стандарту WorldSkills. Успешно прошедший оценку выпускник получит skills-паспорт, признаваемый в республике и за рубежом. Будет сформирован Единый реестр выпускников, имеющих подтвержденную квалификацию.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Профессоров-преподавателей и научных работников сферы сельского хозяйства начнут направлять в ведущие зарубежные высшие образовательные и научно-исследовательские учреждения для прохождения целевых стажировок.

С 1 февраля 2021 года внедряется Национальная система сертификации по оценке уровня знаний по химии и биологии. Учащиеся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, получившие национальный сертификат соответствующего уровня, при поступлении в вузы получат максимальный балл по этим предметам, не сдавая тестов.

Здравоохранение

Внедряется новая система медико-санитарной помощи, которая предусматривает разделение населения по группам риска, обслуживание по принципу семейной поликлиники, а также стимулирование медработников первичного звена здравоохранения. По результатам оценки эффективности работы семейных врачей и других медработников они ежеквартально поощряются единовременным денежным вознаграждением — от 10 до 30 БРВ.

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С 1 января 2021 года руководителей и работников всех госорганов и организаций будут привлекать к занятиям физкультурой и спортом после работы в избранные дни (не реже одного раза в неделю), а каждую субботу планируется проводить массовые спортивные соревнования.

Строительство

С 1 января 2021 года для обеспечения общественного контроля за строительством генпланы населенных пунктов утверждаются с учетом результатов общественного обсуждения. Кроме того, внедряется возможность общественной экспертизы генпланов населенных пунктов на предмет соответствия правам и законным интересам юридических и физических лиц, интересам общества и государства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством многоэтажных домов в махалле Авайхон Мирзо-Улугбекского района столицы.
Пресс-служба президента
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При строительстве и реконструкции зданий и сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов) с более чем двумя этажами (без учета цокольного), высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 "квадратов" устанавливаются обязательные требования: экспертиза проектной документации объекта и государственный строительный контроль объекта. Положительное экспертное заключение по проектной документации признается действительным при условии его внесения экспертной организацией в Единый реестр экспертных заключений. 

Строительство многоэтажных многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в функциональных зонах территорий населенных пунктов, не предназначенных для такого вида строительства, — запрещается.

Энергетика

С 1 января 2021 года заработает автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Она должна обеспечить в том числе своевременность и полноту оплаты электроэнергии.

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© CC0 / Unsplash / Murat Onder
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АСКУЭ основана на принципе "производство — подстанция — пункт распределения — трансформаторная подстанция — потребитель".

Охрана окружающей среды

С начала 2021 года отходы, образующиеся в процессе работ по строительству, реконструкции, ремонту или сносу, направляются в первую очередь на вторичное использование, переработку или утилизацию.

Размещение строительных отходов на полигонах допускается лишь при отсутствии на территории объекта предприятий, обладающих соответствующими технологиями и мощностями для утилизации и переработки отходов.

Полигон ТБО в Ташкентской области
Госкомэкологии Узбекистана
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При планировании строительства многоквартирных домов необходимо учитывать потребность в создании пунктов сбора бытовых отходов. Не разрешается принятие в эксплуатацию многоэтажек с количеством более 300 квартир, не оборудованных пунктами сбора мусора.

Лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, в специальную информационную систему Госкомэкологии, поощряются денежной премией в размере 15 процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

Антикоррупционная деятельность

Каждый проект, реализуемый за счет централизованных средств, с 2021 года будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Результаты рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов будут объявляться с оценкой персональной ответственности всех руководителей.

Теги:
Строительство, бизнес, предпринимательство, социальная поддержка, Экономика, Узбекистан



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