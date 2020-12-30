В Ташкентской области запущена обновленная ГЭС с мощностью 15 МВт

В ходе обновления технического оборудования были установлены два гидроагрегата, мощность каждого из которых составила по 7,5 МВт.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На ГЭС-14, расположенной рядом с каналом Бозсу в Зангиатинском районе, завершены работы по модернизации и запуску новых мощностей, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Минэнерго Обновленная ГЭС-14 в Зангиатинском районе

В ходе обновления технического оборудования были установлены два гидроагрегата, мощность каждого из которых составила по 7,5 МВт.

"Новая ГЭС-14 будет эффективно обеспечивать потребность в электроэнергии около 50-60 тысяч домохозяйств Ташкентской области", — уточнили в министерстве.

Отмечается, что комплекс гидроагрегатов полностью испытан и сдан в эксплуатацию.

Напомним: в 2017 году между ПАО "Силовые машины" и АО "Узбекгидроэнерго" был заключен контракт на модернизацию Фархадской ГЭС под ключ. В соответствии с условиями документа, планировалось провести работы на четырех гидроагрегатах с увеличением общей мощности ГЭС со 114 до 127 МВт.