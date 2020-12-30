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Как будут развивать велоспорт в Узбекистане — 5 шагов

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15707201/Kak-budut-razvivat-velosport-v-Uzbekistane--5-shagov.html

В начале декабря в Сенате Олий Мажлиса был одобрен законопроект о госбюджете на 2021 год. На развитие ходьбы, мини-футбола, бадминтона, стритбола, воркаута и в том числе велоспорта будет выделено 104 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Власти республики планируют разработать до 1 февраля 2021 года комплексную программу мероприятий по развитию велоспорта. 

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото
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Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

В первую очередь, эта стратегия предусматривает создание среды, позволяющей безопасно передвигаться на велосипедах и другом личном транспорте: регулируемые и нерегулируемые дорожные переходы, велодорожки, светофоры и дорожные знаки.

Кроме того, будет решен вопрос с велосипедными стоянками и местами для хранения велосипедов.

Также планируется:

  • внести изменения и дополнения в нормы, необходимые для соблюдения правил дорожного движения;
  • начать поэтапное строительство национальной сети велосипедных магистралей, соединяющих туристические города, зоны отдыха, рестораны и другие объекты культурного наследия страны;
  • ввести критерии оценки эффективности мер для развития велотранспорта в городах и регионах и их ежегодного мониторинга;
  • участвовать в проведении Всемирного дня велосипедного спорта, велосипедных марафонов и других мероприятий.

Для подготовки проекта программы послу Узбекистана во Франции Сардору Рустамбаеву рекомендовано помочь ознакомиться Кабмину с французским опытом развития велосипедного транспорта и велосипедной инфраструктуры.

Напомним: в начале декабря депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

На развитие ходьбы, мини-футбола, бадминтона, стритбола, воркаута и в том числе велоспорта будет выделено 104 миллиарда сумов.

Теги:
правительство, Узбекистан, велосипедная дорожка, велосипед, велоспорт



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