Президентские школы получили аккредитацию Cambridge Assessment Education

Президентские школы в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте одновременно успешно прошли аккредитацию Cambridge Assessment International Education и получили статус Cambridge International School (Международная школа Cambridge).

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Выпускники четырех президентских школ вместе с аттестатами об среднем образовании будут получать сертификаты A-level (сертификат о среднем образовании продвинутого уровня), которые дают возможность поступить в университеты Великобритании и других стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ (PIIMA).

Получение статуса Cambridge International School подтверждает, что учебные программы и экзаменационный процесс президентских школ в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте соответствует требованием и стандартам учебной программы Cambridge.

Специалисты Cambridge Assessment International Education должны были посетить учебные заведения и принять решение об аккредитации, однако из-за пандемии эксперты из Великобритании совершили "виртуальный визит" в президентские школы и дали положительное заключение об аккредитации учебных заведений.

Школы также получили право на проведение экзаменов на получение сертификата A-level и на регистрацию их участников, даже если они обучаются в заведениях, не входящих в систему PIIMA, .

Также президентские школы имеют возможность проводить экзамены International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) для выпускников девятых классов.