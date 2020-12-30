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Президентская школа

Президентские школы получили аккредитацию Cambridge Assessment Education

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15707412/Prezidentskie-shkoly-poluchili-akkreditatsiyu-Cambridge-Assessment-International-Education.html

Президентские школы в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте одновременно успешно прошли аккредитацию Cambridge Assessment International Education и получили статус Cambridge International School (Международная школа Cambridge).

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Выпускники четырех президентских школ вместе с аттестатами об среднем образовании будут получать сертификаты A-level (сертификат о среднем образовании продвинутого уровня), которые дают возможность поступить в университеты Великобритании и других стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ (PIIMA).

Молодые люди работают за компьютерами
Пресс-служба президента Узбекистана
В Агентстве по развитию президентских школ помогут выпускникам найти мотивацию

Получение статуса Cambridge International School подтверждает, что учебные программы и экзаменационный процесс президентских школ в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте соответствует требованием и стандартам учебной программы Cambridge.

Специалисты Cambridge Assessment International Education должны были посетить учебные заведения и принять решение об аккредитации, однако из-за пандемии эксперты из Великобритании совершили "виртуальный визит" в президентские школы и дали положительное заключение об аккредитации учебных заведений.

Школы также получили право на проведение экзаменов на получение сертификата A-level и на регистрацию их участников, даже если они обучаются в заведениях, не входящих в систему PIIMA, .

Также президентские школы имеют возможность проводить экзамены International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) для выпускников девятых классов.

Теги:
президентская школа, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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