В канун Нового года в Ташкенте увеличат график работы автобусов

В праздничные дни общественный транспорт столицы начнет работать по расписанию выходного дня – воскресенья.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с приказом АО "Тошшахартрансхизмат", утвержден обновленный график работы общественного транспорта в новогодние дни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно документу, 31 декабря является рабочим днем, в связи с чем расписание следования автобусов будет продлено на один час. В праздничные дни, в период с первого по третье января 2021 года, общественный транспорт начнет работать по графику выходного дня – воскресенья.

Отмечается, что эти меры предусмотрены для удобства передвижения пассажиров.