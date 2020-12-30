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Салон автобуса

В канун Нового года в Ташкенте увеличат график работы автобусов

© Sputnik / Евгений Самарин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15707482/V-kanun-Novogo-goda-v-Tashkente-uvelichat-grafik-raboty-avtobusov.html

В праздничные дни общественный транспорт столицы начнет работать по расписанию выходного дня – воскресенья.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с приказом АО "Тошшахартрансхизмат", утвержден обновленный график работы общественного транспорта в новогодние дни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно документу, 31 декабря является рабочим днем, в связи с чем расписание следования автобусов будет продлено на один час. В праздничные дни, в период с первого по третье января 2021 года, общественный транспорт начнет работать по графику выходного дня – воскресенья.

Отмечается, что эти меры предусмотрены для удобства передвижения пассажиров.




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