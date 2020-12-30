17:21 30 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск

В столице Узбекистана появится "лондонское такси"

Пресс-служба UzAuto Motors
Общество
Получить короткую ссылку
24020
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1e/15708052.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15708237/V-stolitse-Uzbekistana-poyavitsya-londonskoe-taksi.html

Сегодня такой вид такси можно увидеть на улицах Лондона, Токио и Баку. В скором времени London Cab появится и в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столице Узбекистана планируют запустить новый сегмент такси — Black Cab на базе Volkswagen Caddy. 

Над этим проектом работают Джизакский автомобильный завод совместно с потенциальным партнером. 

Сегодня такой вид такси можно встретить в Лондоне, Токио и Баку.

Пресс-служба UzAuto Motors
Такси "Black Cab"

Его особенность не только во внешнем виде машины (черный кэб является одной из визитных карточек английской столицы), но и в жестких требованиях к водителям.

Так, к примеру, от таксиста, помимо таких качеств, как вежливость, требуется знание:

  • расположений улиц и переулков Ташкента;
  • местонахождения вокзалов, парков, скверов, храмов, стадионов, ресторанов, ночных клубов, посольств, полицейских участков;
  • расписания поездов;
  • репертуара театров. 

Чтобы получить статус водителя Black Cab, необходимо будет сдать специальный экзамен. 

Конкурс продлится до 31 января 2021 года.

Теги:
автомобили, Узбекистан, Ташкент, такси



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента
Подлость НАТО, COVID и перевооружение — главные итоги года от Минобороны РФ
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться