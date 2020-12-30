В столице Узбекистана появится "лондонское такси"

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столице Узбекистана планируют запустить новый сегмент такси — Black Cab на базе Volkswagen Caddy.
Над этим проектом работают Джизакский автомобильный завод совместно с потенциальным партнером.
Сегодня такой вид такси можно встретить в Лондоне, Токио и Баку.
Его особенность не только во внешнем виде машины (черный кэб является одной из визитных карточек английской столицы), но и в жестких требованиях к водителям.
Так, к примеру, от таксиста, помимо таких качеств, как вежливость, требуется знание:
- расположений улиц и переулков Ташкента;
- местонахождения вокзалов, парков, скверов, храмов, стадионов, ресторанов, ночных клубов, посольств, полицейских участков;
- расписания поездов;
- репертуара театров.
Чтобы получить статус водителя Black Cab, необходимо будет сдать специальный экзамен.
Конкурс продлится до 31 января 2021 года.