В столице Узбекистана появится "лондонское такси"

Сегодня такой вид такси можно увидеть на улицах Лондона, Токио и Баку. В скором времени London Cab появится и в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столице Узбекистана планируют запустить новый сегмент такси — Black Cab на базе Volkswagen Caddy.

Над этим проектом работают Джизакский автомобильный завод совместно с потенциальным партнером.

Сегодня такой вид такси можно встретить в Лондоне, Токио и Баку.

Его особенность не только во внешнем виде машины (черный кэб является одной из визитных карточек английской столицы), но и в жестких требованиях к водителям.

Так, к примеру, от таксиста, помимо таких качеств, как вежливость, требуется знание:

расположений улиц и переулков Ташкента;

местонахождения вокзалов, парков, скверов, храмов, стадионов, ресторанов, ночных клубов, посольств, полицейских участков;

расписания поездов;

репертуара театров.

Чтобы получить статус водителя Black Cab, необходимо будет сдать специальный экзамен.

Конкурс продлится до 31 января 2021 года.