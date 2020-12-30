Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 декабря

Вспоминаем тех, кто ушел от нас в этом году, а также как разрешили узбекистанцам отмечать Новый год. Все самое важное за день - в нашем обзоре!

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 985 (+78).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Джизакской области; 2 - в Республике Каракалпакстан; 3 - в Хорезмской области; 4 - в Кашкадарьинской области; 4 - в Андижанской области; 7 - в Ташкентской области; 57 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 614.

За минувшие сутки 29 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 163 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 789 (+163), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 582 пациента.

Довольны ли узбекистанцы ситуацией в стране во время пандемии

"Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, 61,3% граждан положительно оценивают текущее социально-экономическое положение в стране", - говорится в сообщении.

При этом 62,9% респондентов считают, что в условиях карантинных ограничений в стране были приняты эффективные меры по созданию новых рабочих мест, решению проблем обеспечения занятости и повышению реальных доходов граждан.

Согласно данным опроса, 62,3% граждан оценили работу госорганов в период пандемии как хорошую, 27,9% посчитали ее лишь удовлетворительной - из-за дефицита защитных масок и лекарств, необходимых для лечения больных, а также недостатков работы службы скорой помощи.

Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году

В 2020 году в Узбекистане из жизни ушли поэты, режиссеры, музыканты, государственные деятели и многие другие.

Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.

Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти.

Пресс-служба писателей Узбекистана Шукрулло

Как правильно встретить год Быка — 2 главных совета астролога

Уже совсем скоро наступит новый 2021 год — согласно восточному календарю, он пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

Как правильно подготовиться к праздникам и какие блюда следует избегать на новогоднем столе, объяснила астролог Лилия Любимова.

Прежде всего, из меню следует убрать традиционные мясные угощения.

Это, в первую очередь, касается говядины, отметила Любимова.

"Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как "Оливье", холодец, говяжий язык, - под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", — рассказала астролог.

По ее словам, дополнить новогоднее меню также можно сладостями (тортами и выпечкой) и пирогами (с капустой, грибами, картошкой).

В Узбекистане разрешили отмечать Новый год на широкую ногу

Учитывая, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в Узбекистане стабилизировалась, теперь можно пригласить 31 и 1 января на праздник больше 30 человек. Важно, чтобы все гости сдали ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19.

В гостиницах, банкетных залах, кафе и ресторанах будет установлен контроль за соблюдением эпидемических требований с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологической службы на договорной основе.

Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Концерты и шоу будут проходить на открытом воздухе до 10 января. С 11 января начинается учеба в школах, лицеях, колледжах и вузах.

Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 82,1 млн человек. Зафиксировано свыше 1,79 млн летальных исходов, вылечились 46,4 млн жителей.