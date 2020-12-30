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30 Декабря 2020
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Опрос
Как вы планируете встретить Новый год?
Дома, в узком семейном кругу.
33.3%
(1)
Пригласим гостей, отметим с друзьями и близкими на широкую ногу.
0%
(0)
Я сам/сама отправлюсь в гости.
0%
(0)
Не хочу нарушать режим. Лягу спать как обычно.
66.7%
(2)
Проголосовали:
3
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Все опросы
Дома, в узком семейном кругу.
Пригласим гостей, отметим с друзьями и близкими на широкую ногу.
Я сам/сама отправлюсь в гости.
Не хочу нарушать режим. Лягу спать как обычно.
Результаты
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