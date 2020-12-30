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Как вы планируете встретить Новый год?

  • Дома, в узком семейном кругу.
    33.3% (1)
  • Пригласим гостей, отметим с друзьями и близкими на широкую ногу.
    0% (0)
  • Я сам/сама отправлюсь в гости.
    0% (0)
  • Не хочу нарушать режим. Лягу спать как обычно.
    66.7% (2)
Проголосовали: 3
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