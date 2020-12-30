Сколько денег выручили с продажи "красивых" номеров с начала года - итоги

Согласно данным, 92,3% проданных автономеров приобрели физические лица, 7,7% – юридические. За год минимальная цена "красивого" номера составила 450,5 тысяч сумов, а максимальная – 206,7 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С начала года Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа реализовала через прозрачные онлайн-аукционы более 106 тысяч автономеров на сумму 262,6 млрд сумов.

Количество проданных автономеров увеличилось в 2,6 раза, а общая их стоимость - на 71,2%, сообщили в пресс-службе товарно-сырьевой биржи. Одна сделка в среднем оценивается в 2,4 млн сумов.

При этом, 92,3% проданных автономеров приобрели физические лица, 7,7% – юридические. За год минимальная цена "красивого" номера составила 450,5 тысяч сумов, а максимальная – 206,7 млн сумов.

Больше всего номерных знаков купили жители Ташкента и Ташкентской области — 45,2% от общего количества.

В 2020 году Кабмин Министров выпустил дополнительные 271 пары номерных знаков на реализацию. Со вступлением в силу соответствующего постановления среднее количество автономеров, реализуемых ежемесячно на онлайн-аукционах в текущем году увеличилось с 2700 до 14000.

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Отмечается, что 80% средств, поступивших от реализации автономеров в онлайн-аукционах, направляются в Госбюджет Узбекистана, 20% – в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.