В Узбекистане с 1 февраля увеличат размер зарплат и пособий

В сентябре прошлого года была утверждена единая тарифная сетка по оплате труда. Отмечается, что за ее основу взяли минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Ранее она была ориентирована на минимальную заработную плату МЗП.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Накануне глава республики подписал постановление "О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год".

Согласно документу, с 1 февраля зарплата работников бюджетных учреждений и организаций повысится в 1,1 раза.

На столько же увеличится размер стипендий и пособий для семей с детьми до 14 лет.

Также изменились МРОТ и БРВ.

С 1 февраля на территории Узбекистана:

минимальный размер оплаты труда составит 747,3 тысячи сумов в месяц;

базовая расчетная величина — 245 тысяч сумов.

На данный момент 1 БРВ составляет – 223 тысячи сумов, МРОТ – 679,33 тысячи сумов.