В Узбекистане с 1 февраля увеличат размер зарплат и пособий

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Накануне глава республики подписал постановление "О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год".
Согласно документу, с 1 февраля зарплата работников бюджетных учреждений и организаций повысится в 1,1 раза.
На столько же увеличится размер стипендий и пособий для семей с детьми до 14 лет.
Также изменились МРОТ и БРВ.
С 1 февраля на территории Узбекистана:
- минимальный размер оплаты труда составит 747,3 тысячи сумов в месяц;
- базовая расчетная величина — 245 тысяч сумов.
На данный момент 1 БРВ составляет – 223 тысячи сумов, МРОТ – 679,33 тысячи сумов.