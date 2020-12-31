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Доктор Мясников предупредил о смертельной ошибке при похмелье

© AFP 2018 / AYMAN HENNA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201231/15711200/Doktor-Myasnikov-predupredil-o-smertelno-opasnoy-oshibke-pri-pokhmele.html

Впереди — новогодние праздники. Как избежать сильного опьянения и сохранить свое здоровье — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую люди совершают при похмелье.

Это — поход в баню. По словам врача, это не просто оказывает губительное воздействие на организм, но зачастую приводит и к летальному исходу.

"Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь —сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1". 

Специалист посоветовал во всем соблюдать умеренность, и тогда все будет хорошо. 

© AFP 2018 / Michael M. Santiago
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По его мнению, в вопросе алкоголя важнее не "понижение или повышение градуса" напитков, а то количество спиртного, которое употребил человек. 

"Если вы перепьете больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что 200 миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. <...> Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет", — отметил Мясников.

Чтобы избежать сильного опьянения, необходимо следовать такой тактике: перед началом застолья за несколько часов можно употребить небольшое количество спиртного, "а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку".

Мясников также назвал несколько продуктов, которые помогут предотвратить похмелье: это вареная картошка, холодец, суп, жирная и обильная пища.

Теги:
Новый год, врач, алкоголь



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