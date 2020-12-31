Доктор Мясников предупредил о смертельной ошибке при похмелье

Впереди — новогодние праздники. Как избежать сильного опьянения и сохранить свое здоровье — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую люди совершают при похмелье.

Это — поход в баню. По словам врача, это не просто оказывает губительное воздействие на организм, но зачастую приводит и к летальному исходу.

"Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь —сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист посоветовал во всем соблюдать умеренность, и тогда все будет хорошо.

По его мнению, в вопросе алкоголя важнее не "понижение или повышение градуса" напитков, а то количество спиртного, которое употребил человек.

"Если вы перепьете больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что 200 миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. <...> Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет", — отметил Мясников.

Чтобы избежать сильного опьянения, необходимо следовать такой тактике: перед началом застолья за несколько часов можно употребить небольшое количество спиртного, "а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку".

Мясников также назвал несколько продуктов, которые помогут предотвратить похмелье: это вареная картошка, холодец, суп, жирная и обильная пища.