11:27 31 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск

Жители Земли станут свидетелями мощнейшего новогоднего звездопада

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1f/15711274.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201231/15711395/Zhiteli-Zemli-stanut-svidetelyami-moschneyshego-novogodnego-zvezdopada.html

Второго и третьего января ожидается максимум действия метеорного потока Квадрантиды из созвездия Волопаса.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В первые дни 2021 года жители Земли смогут увидеть яркий звездопад — он прольется в ночь со 2 на 3 января.

Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС.
© Foto : Roscosmos / Sergey Kud-Sverchkov
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото октября
13

Об этом сообщили в Московском планетарии. 

Пик активности метеорного потока Квадрантиды (из созвездия Волопаса) ожидается до 110 метеоров в час. То есть, 1-2 метеора в минуту. 

Поток начал действовать 28 декабря и будет активен до 12 января.

Специалисты рекомендуют любоваться звездопадом после полуночи. Однако Луна может ухудшить наблюдения, так как будет почти полной. 

"Радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Видимость неблагоприятная – убывающая Луна, еще близка к полнолунию (30.12) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом", — добавили в планетарии.

Ранее синоптики рассказали о погоде, которая ожидает граждан республики в начале января. В частности, в Узгидромете упомянули о тумане, который возможен местами по стране. 

Он может также помешать любоваться звездопадом. 

Теги:
планетарий, планета, Космос, звездопад, звезды



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента
Парад Дедов Морозов в Ташкенте
Труба зовет на Новый год: парад Дедов Морозов в Ташкенте — видео
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться