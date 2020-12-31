Жители Земли станут свидетелями мощнейшего новогоднего звездопада

Второго и третьего января ожидается максимум действия метеорного потока Квадрантиды из созвездия Волопаса.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В первые дни 2021 года жители Земли смогут увидеть яркий звездопад — он прольется в ночь со 2 на 3 января.

Об этом сообщили в Московском планетарии.

Пик активности метеорного потока Квадрантиды (из созвездия Волопаса) ожидается до 110 метеоров в час. То есть, 1-2 метеора в минуту.

Поток начал действовать 28 декабря и будет активен до 12 января.

Специалисты рекомендуют любоваться звездопадом после полуночи. Однако Луна может ухудшить наблюдения, так как будет почти полной.

"Радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Видимость неблагоприятная – убывающая Луна, еще близка к полнолунию (30.12) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом", — добавили в планетарии.

Ранее синоптики рассказали о погоде, которая ожидает граждан республики в начале января. В частности, в Узгидромете упомянули о тумане, который возможен местами по стране.

Он может также помешать любоваться звездопадом.