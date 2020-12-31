Назначен новый советник председателя Госкомтуризма Узбекистана

С 2019 по 2020 год он занимал должность начальника управления по работе с общественными организациями и диаспорой за рубежом.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Председателем Государственного комитета по развитию туризма назначен новый советник - Уткир Саидов, сообщает комитет.

"Саидов назначен советником председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке", - говорится в сообщении.

Уткир Саидов родился 11 августа 1988 года в Джамбайском районе Самаркандской области. В 2011 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного института иностранных языков, в 2015 году - Академию государственного управления при президенте Республики Узбекистан.

С 2017 года занимал различные должности в системе Госкомтуризма. С 2019 по 2020 год занимал должность начальника управления по работе с общественными организациями и диаспорой за рубежом.