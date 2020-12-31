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В Ташкенте началось строительство нового газопровода

В Ташкенте началось строительство нового газопровода

Пресс-служба компании
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Строительство подобного объекта не велось последние 40 лет и его ввод в эксплуатацию улучшит газоснабжение Ташкента.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В Узбекистане начато строительство газопровода диаметром 1020 мм и протяженностью около 8 км, сообщила пресс-служба предприятия.

Строительство подобного объекта не велось последние 40 лет и его ввод в эксплуатацию улучшит газоснабжение Ташкента.

"Строительство нового газопровода планируется завершить к концу января 2021 года. Его ввод в эксплуатацию позволит создать кольцевую газовую артерию Ташкента, тем самым улучшить газоснабжение столицы, в частности Чиланзарского, Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского и Шайхантаурского районов", — говорится в сообщении.

В Сергелийском районе создан штаб строительства. На стройплощадку доставлено 2506 метров труб, из которых 655 метров уже смонтировано. На объекте трудятся свыше 30 специалистов и привлечено свыше 10 единиц специальной техники.

Теги:
газопровод, Строительство, Узбекистан, Узбекистан



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