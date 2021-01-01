С начала года в Узбекистане начнут работать букмекерские конторы

С экономической точки зрения легализация букмекерских контор позволит Узбекистану избежать оттока 50 миллионов долларов, а также поможет бороться с договорными играми в узбекском футболе.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Теперь букмекерская деятельность разрешена в Узбекистане. По мнению экспертов, легализация ставок на результаты спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, позволит вывести из "тени" до 50 миллионов долларов ежегодно.

Президент Узбекистана в декабре 2019 года Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане", который предусматривал легализацию букмекерских контор.

"Согласиться с предложениями о разрешении с 1 января 2021 года осуществлять букмекерскую деятельность в Республике Узбекистан в целях дальнейшего развития сферы спорта, особенно футбола", - говорится в тексте документа.

В Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) в данном решении видят привлечение дополнительных средств в развитие спорта, отталкиваясь от международного опыта.

"Средства, поступающие от букмекерских контор, можно направлять на развитие детско-юношеского футбола", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Известно, что в 32 странах, где разрешены букмекеры, футбол развивается особенно интенсивно.

Советник президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов конкретно предложил схему распределения от налоговых выплат букмекеров: 10% - в госбюджет, 45% - на детский футбол, оставшиеся 45% - на развитие других видов спорта.

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Первые букмекерские конторы появились в Узбекистане в начале 2000-х годов, а их расцвет пришелся на 2006 год, когда проходил чемпионат мира по футболу в Германии. Затем этот бизнес попал под запрет властей. Однако в стране продолжали существовать нелегальные схемы ставок, также популярностью среди людей, склонных к азарту, пользуются системы онлайн-тотализаторов, в том числе из России.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диера Имамходжаева, с экономической точки зрения легализация букмекерских контор позволит Узбекистану избежать оттока 50 миллионов долларов, а также поможет бороться с договорными играми в узбекском футболе.