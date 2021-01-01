В Узбекистане увеличили квоты на обучение в медвузах для иностранцев

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Сейчас в 9 медвузах и двух их филиалах в регионах республики обучаются около 1500 иностранных студентов из 16 стран мира.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В новом учебном году медицинские вузы примут на обучение 10 тысяч иностранных студентов, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Sputnik / Сергей Пятаков
Сейчас в 9 медвузах и двух их филиалах в регионах республики обучаются около 1500 иностранных студентов из 16 стран мира.
Квоты на поступление в бакалавриат и магистратуру в этом году увеличены на 25%, а на клиническую ординатуру - на 30%.
Создано 6 новых направлений обучения, прибавилось еще 17 новых специальностей.