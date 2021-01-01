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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди в формате видеоконференции

Сайт президента заработал в новом формате

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210101/15715968/Sayt-prezidenta-zarabotal-v-novom-formate.html

Установлены виджеты страниц Шавката Мирзиёева в Facebook и Twitter. Это означает, что их можно просматривать прямо на сайте без перехода в эти соцсети.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Официальный веб-сайт президента Узбекистана заработал в новом формате.

Ресурс полностью изменил свой дизайн. Контента стало значительно больше, появились дополнительные возможности для пользователей.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Мирзиёев преобразовал аппарат президента в администрацию

К примеру, на верхней панели появилась вкладка "Администрация", где приведены общие сведения о структуре и ее задачах, отдельно указаны организации, действующие при ней, поименно представлен руководящий состав администрации и советники главы государства.

На новом сайте появилась возможность делиться опубликованными новостями в социальных сетях.

Установлены виджеты страниц Шавката Мирзиёева в Facebook и Twitter. Это означает, что их можно просматривать прямо на сайте без перехода в эти соцсети.

Размещены также карта мира на главной странице и карта Узбекистана в разделе "Поездки в регионы". Имеется информация о зарубежных визитах президента и его поездках в регионы.

Одно из нововведений - видеогалерея. Прежде с фильмами и видеороликами о деятельности президента можно было ознакомиться только в Youtube или Тelegram. Теперь они будут размещаться и на самом сайте в сети TAS-IX.

Еще одно новшество – возможность перехода на портал "Виртуальная приемная президента Республики Узбекистан" и получение контактных данных Народных приемных.

Теги:
Узбекистан, Сайт, президент Узбекистана



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