Сайт президента заработал в новом формате

Установлены виджеты страниц Шавката Мирзиёева в Facebook и Twitter. Это означает, что их можно просматривать прямо на сайте без перехода в эти соцсети.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Официальный веб-сайт президента Узбекистана заработал в новом формате.

Ресурс полностью изменил свой дизайн. Контента стало значительно больше, появились дополнительные возможности для пользователей.

К примеру, на верхней панели появилась вкладка "Администрация", где приведены общие сведения о структуре и ее задачах, отдельно указаны организации, действующие при ней, поименно представлен руководящий состав администрации и советники главы государства.

На новом сайте появилась возможность делиться опубликованными новостями в социальных сетях.

Установлены виджеты страниц Шавката Мирзиёева в Facebook и Twitter. Это означает, что их можно просматривать прямо на сайте без перехода в эти соцсети.

Размещены также карта мира на главной странице и карта Узбекистана в разделе "Поездки в регионы". Имеется информация о зарубежных визитах президента и его поездках в регионы.

Одно из нововведений - видеогалерея. Прежде с фильмами и видеороликами о деятельности президента можно было ознакомиться только в Youtube или Тelegram. Теперь они будут размещаться и на самом сайте в сети TAS-IX.

Еще одно новшество – возможность перехода на портал "Виртуальная приемная президента Республики Узбекистан" и получение контактных данных Народных приемных.