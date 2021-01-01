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Пожилые женщины в парке

В России повысили размер прожиточного минимума

© Foto : baltnews.lv
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210101/15716041/V-Rossii-povysili-razmer-prozhitochnogo-minimuma.html

По мнению российского министерства, это улучшит положение россиян, так как рост ПМ и МРОТ будет превышать инфляцию.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2021 года сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит в 12 792 рубля в месяц, а прожиточного минимума (ПМ) - 11 653 рубля, сообщает РИА Новости.

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Министерство труда в прошедшем году предложило новый порядок расчета этих показателей. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год – в размере 44,2%.

Также размер МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и ПМ должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.

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По мнению российского министерства, это улучшит положение россиян, так как рост ПМ и МРОТ будет превышать инфляцию. Это также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум. В Минтруде также уверены, что новая методика расчета ПМ приведет к росту пенсий.

Теги:
прожиточный минимум, зарплата, Россия



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