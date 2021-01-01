Отследить движение транспорта сегодня не получится - Тошшахартрансхизмат

Если вы решились воспользоваться общественным транспортом в первый день нового года - не рассчитывайте на мобильное приложение, оно будет работать с перебоями.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В АО "Тошшахартирансхизмат" предупредили пассажиров городского транспорта о том, что 1 января мобильное приложение по отслеживанию передвижения автобусов будет работать с перебоями. Причина - профилактические работы в автоматизированной системе диспетчерского управления и мониторинга. Поэтому передача данных временно может "тормозить".

При этом в АО "Тошшахартирансхизмат" принесли извинения жителям Ташкента за предоставленные неудобства в первый день нового года.

Напомним, приложение было запущено месяц назад. В нем можно предварительно просмотреть автобус, отследить время его прибытия на остановку в режиме онлайн, а также маршруты до выбранной остановки.