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Новые автобусы Isuzu

Отследить движение транспорта сегодня не получится - Тошшахартрансхизмат

Минтранс Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210101/15716161/Otsledit-dvizhenie-transporta-segodnya-ne-poluchitsya---Toshshakhartranskhizmat.html

Если вы решились воспользоваться общественным транспортом в первый день нового года - не рассчитывайте на мобильное приложение, оно будет работать с перебоями.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В АО "Тошшахартирансхизмат" предупредили пассажиров городского транспорта о том, что 1 января мобильное приложение по отслеживанию передвижения автобусов будет работать с перебоями. Причина - профилактические работы в автоматизированной системе диспетчерского управления и мониторинга. Поэтому передача данных временно может "тормозить". 

При этом в АО "Тошшахартирансхизмат" принесли извинения жителям Ташкента за предоставленные неудобства в первый день нового года.

Напомним, приложение было запущено месяц назад. В нем можно предварительно просмотреть автобус, отследить время его прибытия на остановку в режиме онлайн, а также маршруты до выбранной остановки.

Теги:
Тошшахартрансхизмат, общественный транспорт, транспорт, автобусы



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