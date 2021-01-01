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Госкомстат отчитался об уровне инфляции в 2020 году

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210101/15716864/Goskomstat-otchitalsya-ob-urovne-inflyatsii-v-2020-godu.html

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в ноябре наиболее значительный рост цен зарегистрирован на плодоовощную продукцию (7,3%).

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В декабре средний уровень потребительских цен и тарифов повысился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечается в итоговой сводке Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В 2020 году цены и тарифы на потребительском рынке в среднем выросли на 11,1% — это в пределах прогноза Центрального банка (11−12,5%).

Продовольственные товары за последние 30 дней в среднем подорожали на 2,4%, непродовольственные и услуги — на 0,9%. Идентичный рост был зафиксирован в ноябре.

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В целом за 12 месяцев года уровень цен на продовольственные товары повысился на 15,3%, на непродовольственные — на 8,8%, на услуги — на 7,1%.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
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Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в ноябре наиболее значительный рост цен зарегистрирован на плодоовощную продукцию (7,3%). Яйца прибавили в цене за месяц на 3,3%, масложировые продукты — на 2,2%, молочная продукция — на 1,6%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 1,4%, мясо, птица и рыба — на 1,2%.

Цены в сфере общественного питания в декабре повысились в среднем на 1,4%, на алкогольные напитки — на 1,1%, на безалкогольные — на 0,4%.

С начала 2020 года существеннее других подорожали гречиха (более, чем в 1,5 раз) и фасоль (на 36,2%).

Теги:
Государственный комитет по статистике, статистика, Узбекистан, население, инфляция



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