Глава МИД Узбекистана перед Новым годом увиделся с послом РФ в Узбекистане

Встреча прошла в Министерстве иностранных дел Узбекистана за несколько часов до наступления нового года.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В канун Нового года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Владимира Тюрденева, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российских отношений, а также график предстоящих встреч на различных уровнях.

Напомним, 30 декабря главы Узбекистана и России тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом и подтвердили стремление укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между государствами, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего — в торгово-экономической сфере.