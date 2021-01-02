Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

Жена актера народная артистка РСФСР Ирина Купченко также отправилась в больницу в связи с положительным тестом на коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил в интервью РИА Новости о том, что самочувствие народного артиста нормальное.

"У Василия Семёновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации", - рассказал собеседник агентства, отметив, что актер чувствует себя неплохо.

Жена актера народная артистка РСФСР Ирина Купченко также поехала в больницу в связи с положительным тестом на коронавирусом.

Для справки: Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

Перед новым годом Алиса Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Состояние актрисы стабильно, она получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.